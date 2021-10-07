獨／龍K博恩仇怨怎麼了　楊繡惠過來人點關鍵

從早期跑遍工地秀，到最近加入脫口秀節目，56歲的資深藝人楊繡惠無役不與，更深受年輕人歡迎。4月由薩泰爾舉辦的《炎上BURN》表演節目，她也是受邀來賓之一，針對同場的演員龍龍出面泣訴被言語欺凌，「龍K風波」延燒多日，身為前輩身分的她客觀表示，「龍龍是女生被這麼說一定受委屈，但如果以我的個性，不會反應這麼大，最可憐的是博恩，護這個不是，護那個也不是！」





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▲從工地秀到脫口秀，楊繡惠以開朗大方形象，深受觀眾歡迎。（圖／翻攝楊繡惠FB）

楊繡惠表示，《炎上》表演前一天有彩排，聽過演員腳本內容，對玩笑話稍有了解，但也能體諒演員即興表演脫稿演出，「我從小站在舞台上，大家人來瘋炒熱氣氛，我們都懂」，包括老K看到她的造型，嘲笑是女童子軍揹值星帶、還有熊熊虧她月經很久沒來，她現場反擊罵回去，都是臨場真實反應，還順道帶動清涼飲料廣告宣傳，對方高層事後向她道謝，感謝她把「喝飲料消火」表現得淋漓盡致。





爸爸也是喜劇演員，楊繡惠骨子裡遺傳了好基因，心胸開闊、廣納百川，面對早期主持人插科打諢，甚至上手吃豆腐都百無禁忌，她自認能跟年輕人打成一片，主因就是放得開，像她參加薩泰爾舉辦的「狗屎寫手」，固定模式為受邀者戴著耳機上台，由後台的人員念出台詞，台上的人就得照著念並適時表演，上台前完全不知劇本內容，沒有足夠雅量，說不出那些關於自己的辛辣笑話。





楊繡惠那集「狗屎寫手」笑料不斷，老K與博恩撰寫的劇本提及性器官，難免有開黃腔嫌疑，她坦言沒有事先預排，聽到轉達內容，當下有點愣住，卻照樣脫口而出，「我都跟他們說，不要因為我的資歷介意，可以大方開玩笑」，事後沒有心存芥蒂，還替節目擔心，「你們劇本寫這麼露骨，這可以播出去嗎？」





▲楊繡惠參加《狗屎寫手》，還要博恩不要在意她的資歷，可以大方開玩笑。（圖／翻攝薩泰爾娛樂）

楊繡惠說，當藝人這麼久，底線是「為賺錢可以忍耐，但要有一個限度，認識的人開玩笑可以，不認識的人不行」。她透露，這輩子唯一生氣過，是有一次在曾國城的綜藝節目裡，必須隔著布簾搔首弄姿，以剪影讓20、30位觀眾猜測藝人身分，沒想到有個年輕女生竟然說「這個女人看起來最賤」，讓她火冒三丈，衝出布幕狠譙5字經，怒罵「這個播出去，我的爸媽看到會怎樣？」錄影因此中斷，曾國城一度還以為她開玩笑，後來助理趕緊來安慰哭泣的她，女觀眾也當面跟她道歉，恢復理智線的楊繡惠，盡到藝人責任，還是專業地把節目錄完。





早期工地秀，女星被要求穿低胸，不夠露還會被嫌不敬業，或被迫到後台重換。如今跑通告這麼久，楊繡惠累積一定資歷，深諳演藝圈運作，講笑料信手捻來，不必再靠身材吸睛，每次錄影都有家人般的幸福感，錄到凌晨5點也不為苦，但她認真說，「現在叫我穿低胸我會生氣」。





她說，這次「炎上」徐乃麟場表演嘉賓，只跟熊熊比較熟，不知道其他成員的個性，沒有管道去安慰龍龍，她理解大家的立場，勉勵女方身為一個公眾人物，需學習當藝人的耐性，接受外界評斷，「太在意就輸了」，既然上了台就不要後悔，有些事發生了就讓它過去，「如果要大家都說你好話，那就只能去大愛台」。





▲楊繡惠（中）說錄影有種回到家的感覺。（圖／翻攝楊繡惠FB）









