戴琪談對中貿易　重新掛鉤和持久共存2概念受矚

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她在演說中批評中國不遵守國際貿易規則，以及加倍推動「以國家為中心」的經濟體系；也指中國對第一階段貿易協議的承諾不足，並強調會以所有政策工具捍衛美國經濟利益。
不過戴琪的談話也帶有軟性，比如重啟部份中國商品的關稅豁免程序，並指美國無意「激化」和中國的貿易緊張局勢；以及提出中美經貿「重新掛鉤」（re-coupling）和「持久共存」（durable coexistence）2個概念。
中通社引述北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇表示，所謂「重新掛鉤」亦即既不脫鉤，也非維持現狀，是在新的規則基礎上發展更平衡的中美經貿關係。
他認為，戴琪的談話透露出拜登政府的中國經貿政策基調，會較川普（Donald Trump）時代更為溫和、平衡和積極。
對外經貿大學中國WTO研究院院長屠新泉則在CSIS於5日舉辦的線上對談中表示，上述2個概念都是積極的，且相關的關稅排除程序很快便能開始，對中美都是好事。
美國貿易代表署（USTR）12日將就豁免清單徵求公眾意見，清單上包括工業零組件、醫療用品和紡織品等商品。
中國人民大學國際能源戰略研究中心研究部主任王鵬的看法則相對保守。他在金融時報（Financial Times）中文網上發表的評論認為，戴琪說法的善意和誠意都非常有限。
王鵬指，「持久共存」的內涵還有待觀察，但中國可以正面解讀，推動它和習近平強調的「新型大國關係」概念靠攏，實現中美平等相處、不對抗；但也要從底線思維出發，冷靜解讀，觀察美國實際的中國政策。
不過他認為，即便美國的善意有限，中國也可借用這2個概念，對美國展開多層次外交，修復川普時代被破壞的中美溝通管道。
王鵬又主張，中國應利用戴琪談話釋放出的緩和信號，來擾動美國盟友，破解拜登圍堵中國的「統一戰線」。
10月1日至7日為中國「十一長假」，截至目前，中國外交部和商務部等相關部門尚未對戴琪的演說作出正式回應。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1101007