居家風水很重要！開門見一物恐導致財運流失

【開門見鏡，嚇跑財神爺！】禁忌指數：★★★★
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財氣外露，貴人遠離
大門口就是屋宅的引氣口，好壞的氣場皆由此處進出，所以最理想的狀況是能引進好氣場，送走壞氣場。就風水學而言，如果在家中大門進門處擺放大型鏡子，因其具有反射的效果，容易將財運、貴人運等好氣場反射出大門，導致居住者進財困難，在工作上也沒有貴人相助。此外，一開門就見到鏡中反射的景物和人影，容易嚇到人，長期下來，居住者的心理和精神上會形成無形的壓力，對人體不利。
風水小物：布簾
欲破解開門見鏡格局，最好的方法就是將鏡子移開。但如果鏡子是內嵌式設計，無法輕易更動位置，也要用布簾蓋滿鏡面，需要時再將布簾打開，避免鏡子常照大門口。
阿湯哥說風水
在民間傳說與習俗中，神明雖具法力，但還是會因為要到人間修行、工作而保有「人性」，想當然耳就會和人一樣，有一些「脾氣」。因此就風水學而言，人做的事、用的物品、說的話都不應惹怒神明，否則神明自然不願庇佑。以「開門見鏡」來說，財神爺是帶財氣和喜氣到家中的喜神，若是祂一進大門就被鏡子反射的強光照得睜不開眼，一定會不開心，掉頭就走，同時也會帶走財氣。
【神桌雜亂，注定當個「窮忙族」！】 禁忌指數：★★★
許多人為了方便，常會將與供奉或拜拜無關的雜物，隨手放在家中神桌的桌面上，或是不勤加更換水果等供品，導致神桌瀰漫腐爛臭味，侵擾神明。
勞心勞力，像無頭蒼蠅
神桌忌放雜物，因為此處是神明和祖先的住家，需保持整潔，但很多人會順手在神桌桌面上擺放書本、鑰匙等物品，使桌面變得雜亂，侵擾神明。神明住得不安穩，連帶會使居住者的工作運不穩，不但凡事容易遇到阻礙，工作時也像無頭蒼蠅一樣，勞心勞力，忙得團團轉，卻沒有等值回報，變成「窮忙族」。神桌桌面是用以擺放水果等供品之處，且要常保供物新鮮，若是放到發臭、腐爛，就會導致居住者容易招惹口舌是非。此外，元寶、紙錢等祭物，應該要拜完即焚化，不應堆放在神桌上或是神桌的左右兩側，以免影響貴人運，遭小人進犯。神桌桌面要保持乾整潔，且下方和左右不可堆放雜物
風水小物：文昌塔、麒麟
若神桌上堆放雜物，最好將其移走或是收納至神桌的抽屜中，並保持桌面乾淨。在桌面放上一對口朝外的麒麟或是一個文昌塔，不僅能夠鎮宅，也能使氣場充滿祥瑞之氣，磁場轉正，大利於居住者運勢。
阿湯哥說風水
每位神佛皆有其守護的「區域」和「專長」，並非全部都適宜請入家中供奉。較適合的有觀音、土地公、媽祖，因為祂們擁有全方位的願力，可保一家平安、幸福。請進家中的佛、神像，尺寸不可過大，以不超過宮廟中的尺寸為原則，數量以單數為主，一般家庭不可供奉超過五尊神像。
【床尾對門窗，爛桃花一籮筐！】禁忌指數：★★★★
如果床尾見空，也就是床尾正對門口、窗戶、大型落地窗等引氣口，都是觸犯了風水禁忌中的「下體洩氣」格局。
難招桃花，胎兒不保
門窗都是房屋的引氣口，好、壞氣場皆由此進出，因此周圍的氣場會非常浮動和雜亂。如果床尾對到門窗，代表睡者的私處朝外，除了有隱私不保的疑慮外，位於人下半身的生殖系統也會受到門口的浮動氣流影響，導致女性難以受孕，已懷孕的人更會因為胎氣被打亂而流產。此外，若睡者是單身，難以招來好桃花。
風水小物：窗貼、五行水晶門簾、屏風
如果床尾正對門窗，最好的方法是將床移位。若是更動不易，可在門窗上加裝五行水晶門簾以遮擋，或是用窗貼將窗戶封起。此外，也可以在床尾處放置不透光的屏風，當作隔牆，大小以能擋住門窗為原則。 床尾對門，
單身者難招好桃花
阿湯哥說風水
人一天有三分之一的時間是在床上，所以選購睡床時，一定要以舒適為原則。有些人為了省錢，省去床架或床框，直接將床墊放在地上，這樣會使地下的溼氣和寒氣過於接近人體，導致人睡不安穩，長久下來更容易有筋骨問題和風溼病。
【餐廳設在廚房裡，家人多分離！】禁忌指數：★★★★
有些家庭為了用餐方便以及礙於格局關係，而將餐廳與廚房蓋在一起，或是在廚房內放餐桌，這些情況都是風水學中的禁忌格局。
脾氣火爆，家人聚少離多
廚房是烹調食物的地方，火氣旺盛；而餐廳則是進食的地方，氣氛要溫暖舒適。如果家中的廚房和餐廳蓋在同一空間裡，或是直接在廚房中擺放餐桌，代表家人必須在火氣旺盛的氣場中用餐，會導致每個人情緒起伏變大、性格暴躁、常常爭吵，最後感情失和、聚少離多。此外，廚房油煙直接沾染在料理上，吃下肚後也會造成腸胃方面的問題，對健康不利。雖然餐廳和廚房不能在同一空間，卻也不能離太遠。因為餐廳主家庭的食祿、福氣，而廚房主財祿，距離近才能有助於聚攏好氣場。
風水小物：盆栽、水種黃金葛
如果廚房和餐廳蓋在一起，最好將其中一個改設他處，若是礙於家中動線和裝潢格局而無法更動，可以在廚房內放置水種的黃金葛，以改善火氣太重的磁場，但切記黃金葛不能太大盆或離爐灶太近。此外，也可以在餐桌上擺小盆栽，利用五行中火生土的原理，營造好氣場。
阿湯哥說風水
廚房本是火氣旺盛之處，不適宜再以同為屬火的紅色為主色，以免火旺之氣過重；也不適宜用屬水的黑色和藍色，會水火相剋。最好使用白色等明亮的淺色系。
【客廳財位空空，荷包也空空！】禁忌指數：★★★★
每間房子都有明財位。一般來說，若住宅門開在左邊，明財位就在進門右邊四十五度對角線頂端；若住宅門開在右邊，明財位就在進門左邊四十五度對角線頂端。若明財位處沒有被Ｌ形牆面包圍、開了門窗、正好為房門口和走道等背後無靠的狀況，就觸犯了風水禁忌中的「財位見空」格局。
財位無靠山，錢財留不住
明財位關係著整個家庭和個人的財運，裝潢時一定要符合風水原理。若是家中的明財位見空無靠，等於財氣無法聚攏而不斷外洩，不利居住者進財和守財。此外，還有幾種狀況也須注意：若是財位上方正好為冷氣，財氣會被風吹散；若是財位堆放雜物，會使人理財能力降低，金錢運用失當；若是明財位為廁所，穢氣壓制財氣，居住者容易因被人欺騙而破財，例如：倒會；若在明財位放垃圾桶，家人間容易因為錢的問題嚴重爭執。如果明財位剛好是臥房，等於睡在錢財上，會愈睡愈旺財。
風水小物：鹽燈、紅紙
如果財位見空，可以在此處擺放小茶几、櫃子當作靠山，再點上鹽燈或是檯燈、立燈，利用燈的熱能催旺財運。此外，也可以準備A4大小的紅紙，寫上「財山在此，對我生財」，並貼在明財位上。
阿湯哥說風水
除了家中明財位一定要時刻照顧之外，房子的宅向財位以及居住者本命的財位，也都要注意。上述在紅紙上寫上「對我生財」的方法，也可以稍加改變，運用在公司尾牙抽獎時。基於風水學中錢財左手進，右手出的原理，若想抽到大獎，可在左手掌心寫上「對我生財」，以增加好運氣。
【廚房水槽漏水，錢財留不住！】禁忌指數：★★★★
如果廚房水槽下方的水管或是水龍頭漏水，導致流理台台面與周圍潮溼，就會觸犯風水禁忌中的漏財格局。
漏財不斷，財庫被破
廚房是家中財庫，而廚房內的水源就象徵著財氣。如果廚房水槽的水龍頭無法鎖緊，或是下方的水管漏水，造成流理台台面與周圍地板積水潮溼，也代表著財氣往外漏，會導致居住者理財觀念變差，守不住錢財，甚至還常會遇到突發性的破財情況。如果漏水情況持續不斷，更象徵著水將財庫穿破，家中的財氣會散失快速，不利家人進財和守財。
風水小物：新水管、水盆
如欲化解上述的漏財格局，最好請水電工到府維修，將水龍頭鎖緊或換新；漏水的水管也要重新接縫，將漏水處封起，若破損嚴重，就要換上新的水管。此外，在等待維修的期間內，可在水槽放一個水盆，承接漏水，並時時刻刻將周圍和地板的水擦乾，常保流理台周圍乾燥，也能稍減漏財情況。
阿湯哥說風水
如果水龍頭或水槽下水管不停漏水，也會導致廚房內溼氣過重，廚櫃內部等陰暗處發霉。居住者長期吸進霉氣和溼氣，相對的會對人體健康和運勢產生不良影響。（編輯：鍾怡婷）
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