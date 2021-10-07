打完疫苗皮膚紅、腫、癢？醫指常見７皮膚症狀，１情況速就醫！

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打完疫苗皮膚紅、腫、癢？醫指常見７皮膚症狀！
黃昭瑜醫師表示，新冠疫苗反應可分成「急性過敏反應」及「延遲性反應」兩種，急性過敏反應會在短時間內發生，包括氣喘、腫脹、昏厥等，建議施打疫苗後觀察30分鐘，因此打完疫苗都要求在施打地點觀察15分鐘，並建議返程途中持續觀察。
延遲性反應如本次討論的皮膚過敏反應，往往較晚發生，患者可能在隔日後才陸續出現，包括了局部注射反應、延遲性手臂腫脹，又稱新冠手臂(Covid arm)，以及蕁麻疹、麻疹樣、紅斑性之痛症、注射填充物紅腫、皮下廣泛小出血點等。
前６種情況屬於輕微、正常的延遲性過敏反應，較常見出現於莫德納、BNT等mRNA疫苗上，民眾出現時並不必過度緊張，改善症狀即可，可循皮膚科醫師開立口服藥物及藥膏使用，並做冰敷改善症狀，後續可正常接種第二劑疫苗。
不過「皮下廣泛小出血點」，就需稍加留意，此可能為血栓血小板低下，是非常罕見的症狀，常見會合併頭痛、腹痛、全身倦怠、下肢腫脹、視力模糊等症狀，必須和血管炎區分，並且需盡速就醫，以策安全。
出現急性嚴重過敏反應，盡速就醫！
除了上述７種延遲性皮膚症狀外，黃昭瑜醫師也提醒，若是接種完疫苗後30分鐘到4小時之內，出現了嚴重的血管神經性水腫、氣喘等症狀需提高警覺，此屬於急性嚴重過敏，需盡快就醫，並且不適合施打該疫苗，提醒民眾多加留意。
副作用多留意免恐慌，疫苗早打做好防疫最妥當
黃昭瑜醫師提醒，上述資訊是引用美國皮膚科醫學期刊JAAD及國際期刊NEJM，可作為參考，但無法取代醫師的專業判斷，呼籲民眾保持警覺即可，不必過度恐慌。
也呼籲民眾，疫苗多少有副作用，新冠肺炎籠罩全球的當下，預防重症、死亡最好的方法還是盡早施打疫苗，有疫苗就盡早施打，以取得並提升保護力，並且持續遵守防疫原則，戴好口罩、勤洗手、保持社交距離等。即便現階段台灣疫情日趨穩定，一樣應做好各項防疫措施，以利一起度過疫情威脅，更有助安穩的防疫新生活。
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