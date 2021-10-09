別再想念！「你已是他的過去」　分手後打醒你的6句實話

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與其繼續跟你交往下去，他甘心冒著「這輩子都不要再跟你見面」的風險，也要選擇離開，可見他，走意該有多堅定，而你對他要該多可有可無。
#曾經的甜蜜美好與愛都是真的，而最後那句「不愛了」當然也是真的。
當一個人說愛你的時候，你從不會去質疑他是否真心？有天，當他對你說出不愛了，你卻老不信，依舊自顧自地找尋著「他還愛著你」的證據。但，過去愛你是真的，現在不愛你，更是千真萬確的不愛了，千萬別再自欺欺人。
#只能在夢裡相遇的人，終究無法陪你走到老，只適合活在回憶裡各自安好。
有些舊情人，哪怕一直都生活在同一個城市、同一個國家，再想念，你跟他也只能在夢裡相見了。他不是見不到你，也不是聯絡不著，只是覺得沒必要、沒期待、沒想見而已。望你就此忘了他，也忘了曾經那麼愛他的自己。
#有些人只適合活在過去，而我說的不是那個他，是你，你已經是他的過去。
分手後，那個讓你日夜想念的人，他很可能早已忘了你的名字、你的生日，甚至想不起曾跟你去過哪、吃過什麼。你是他生命中一頁翻過即忘的感情篇章，他已經看向未來，也可能有了新的伴侶，而你卻仍活在有他的過去，久久不前。
#有緣相遇了，卻沒份在一塊，其實緣份終究是藉口，不夠愛你才是真心話。
人家總愛說：「感情終究講求緣分。」但卻沒人敢說實話，哪怕再有緣也有份，他若心裡沒有你，哪怕再多的巧遇、再多的命中注定，都比不上他愛的人，輕輕的一句「你好」來得管用。會分手，不夠愛才是鐵打的事實。
#你念念不忘的舊人，早已是別人身旁的新人，而你不過是他不值一提的故人。
再念念不忘的人，也不會想知道你正在想他。更甚至對方分手後，便再也沒想起過你這個人一秒。自以為深情能感動天的愛，終究無法喚回舊人，那只不過是一場沒有觀眾的獨角戲，自虐給自己看爾爾，對他而言，你這個人已與他無關。
原文授權轉載自ＭＦ變型男
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