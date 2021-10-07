岡山眷村開發寫新頁　高市第102期市地重劃啟動

高市繼第87期市地重劃區-岡山區大鵬九村開發完成後，岡山區又有眷村-致遠村及曉風村採公辦重劃辦理開發，並定名為高市第102期市地重劃區。該重劃計畫書於110年10月8日公告，預計113年3月完工。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-10-07 20:00:00
高雄市政府地政局表示，公辦第102期市地重劃區範圍東至本市岡山區通校路西側及機關用地西側、西至農業區(不含農業區)、南至農業區(不含農業區)、北至巨輪路南側未開闢之4米計畫道路(不包含道路)，總開發面積約5.8960公頃。本區原屬國軍老舊眷村土地，建物拆除搬遷後，土地閒置荒廢，衛生環境不佳，嚴重影響地區發展。高雄縣市合併後，岡山區已逐漸成為北高雄發展重心，加上鄰近橋頭科學園區設置、捷運南岡山站聯合開發招商有成及行政院規劃南部半導體材料「S」廊帶，住宅用地需求大為增加。
透過辦理本期市地重劃，可取得開闢約1.77公頃之公(兒)、道路等公設，提升周遭生活機能便利性，另提供約4.13公頃的住宅用地。預期重劃完成後，地方公共設施完善並利於土地合理有效運用，改善社區衛生條件，提升人民生活居住品質，健全地方建設發展，積極促進眷村土地再利用並加速岡山區整體發展建設。
地政局表示，第102期市地重劃區重劃計畫書、圖公告期間自110年10月08日起至同年11月8日止，公告地點為市府地政局土地開發處、岡山區公所及岡山地政事務所，土地所有權人可於上班時間前往閱覽，另若不克親自前往閱覽者，土地開發處網站公告資訊查詢。