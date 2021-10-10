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喜歡小廢包代表很懂得斷捨離！從職場OL用包習慣看個性

▲從職場OL包包看個性！喜歡小廢包的人代表很懂得斷捨離。（圖／翻攝自潔西卡IG@jessica.syj）
▲從職場OL包包看個性！喜歡小廢包的人代表很懂得斷捨離。（圖／翻攝自潔西卡IG@jessica.syj）

文/Bella儂儂

2021-10-10 10:00:00

隨著年紀越來越大比起迷信星座、算命，現在開始更傾向相信有科學佐證的心理學，根據日本心裡諮商師橫田真由子的最新著作《小包包教我真正重要的事》，透過觀察3千多位職場OL的用包習慣，歸納出怎麼從解析個人包款喜好去看個性，快來看看你是哪一種？

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巨型托特包：容易焦慮型

通常喜歡揹大包包的女生都很容易抱持著「以備不時之需」的心態，在包裡塞滿像是雨天才會用到的雨傘、進冷氣房才會穿到的外套、還有一堆根本用不到的補妝產品，最終為了擔憂這些不見得一定會發生的小事、疲於奔命，卻無法精準的應對重要的人生大事。

迷你小廢包：理性果斷型

相較於喜歡把所有家當揹出門的人，喜歡小廢包、迷你包的女孩子，通常較能做出取捨，理性分析每件事情的利弊，作出適當的斷捨離，絕不會讓煩惱在腦中盤旋太久，個性也相對更大剌剌、活潑、機動性也較強。

大Logo名牌包：自我期許型

女人愛買包已是不爭的事實，特別是象徵地位、身價、品味的名牌包，因此通常喜歡揹有醒目Logo名牌包的，多喜歡被人關注的感覺，所以她們也會特別注意自己的打扮，認為外觀、打扮是地位及成功的象徵，也因為在意他人看法對自己更有所期許。

多夾層包：穩重保守型

有些人在選包時會很著重內裡夾層的收納功能，代表你喜歡井然有序、規律不出錯的保守生活，對於任何新鮮事物一開始都會展現強烈求知慾，但思考過後又會綁手綁腳，進而失去把生活過得多采多姿的彈性與機會。

TEXT／Bella.tw儂儂 

【本文由Bella.tw儂儂提供，未經授權，請勿轉載！】

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