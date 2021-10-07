推動綠能！台電10項綠色投資計畫 綠色債券規模破400億
台電106年啟動「再生能源及能源科技發展」的綠色投資計畫，為籌措綠能推動及電力開發所需資金，預計在11月中旬發行110年度第3期無擔保普通公司債新台幣127億元，累計近年發行綠色債券金額總量突破400億元。
記者林莞茜／綜合報導
2021-10-07 19:27:29
台電指出，經由昨日經常務董事會討論，通過預定於11月中旬發行110年度第3期無擔保普通公司債127億元，其中7年期公司債64億元已取得中華民國證券櫃檯買賣中心綠色債券資格認可，將用於「再生能源及能源科技發展」的綠色投資計畫。
台電說明，綠色債券自106年政府推動發行以來，台電年年響應，不含本次金額，至今已累計發行354.5億元，為國內綠色債券發行金額最大的公司；若加計本次發行金額總量更突破400億元。
台電表示，本次綠債所募資金將投入離岸風電一期及二期、離岸風電加強電力網一期、全台小水力發電第一期、風力發電第五期、集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電、宜蘭仁澤土場地熱發電第一期、湖山水庫小水力發電、澎湖低碳島風力發電、萬里水力發電計畫等共10項綠色投資計畫。
台電本次公司債發行條件共有5年期無擔保普通公司債、7年期無擔保普通公司債以及10年期無擔保普通公司債，本期公司債之發行尚須經申報生效後確定。