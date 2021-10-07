駐日處舉辦國慶活動　謝長廷感謝美日關注台灣

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謝長廷致詞時表示，今年貴賓們收到的邀請函及台上看板特別在中華民國這四字後面刮號寫入台灣兩字。今年夏天東京奧運暨帕運開幕儀式上，「中華台北」代表團進場時，日本放送協會（NHK）女主播介紹說「台灣！」，立刻聽到歡呼聲與鼓掌聲。他今天想告訴大家的是「中華民國就是台灣」。
謝長廷表示，這一年來有幾件事他想對日本表達感謝。包括有關台灣有事（有緊急狀況）的問題，中國試圖片面改變現狀或入侵台灣領域等，台灣成為國際注目的焦點。台灣海峽和平穩定的重要性屢被強調，美日外交國防會談（2加2）、美日高峰會談、七大工業國集團（G7）領袖峰會等，美日一貫推動此看法，影響其他盟國。
他說，本月以來，中國共約150架軍機入侵台灣的防空識別區，目的在向世界證明台灣是中國的核心利益，且企圖以壓倒性軍力讓台灣人心屈服。
謝長廷表示，總統蔡英文多次強調絕不屈服於軍事壓力，自由民主是中華民國（台灣）的基本價值，絕不會妥協或放棄。而且，中國認為台灣是「核心利益」，但對台灣人民來說，台灣不是什麼利益的問題，而是生存及生命的問題。
今年夏天日本在有史以來未曾經歷過的疫情下舉辦東京奧運暨帕運，日本政府及志工們克服萬難成功舉辦一事，帶給許多人勇氣與鼓勵。台灣隊在奧運也獲得有史以來最多面獎牌。謝長廷對日本政府及日本各界人士、志工們表達敬意。
他也代表台灣感謝日本政府5度捐贈疫苗共390萬劑給台灣。此外，他也感謝日本政府及日本國會最大團體「日華議員懇談會」多次表態支持台灣加入國際組織。
日本47都道府縣當中有35議會通過決議支持台灣參加世界衛生組織（WHO），各地方自治體展現民意驅動國家，今年6月11日參議院全會一致通過支持台灣參加WHO的決議，這是史上第一次。
有關台灣正式提出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，日本很多國會議員也立刻表達支持的心意，謝長廷對此表達感謝，並期待在日本的主導下，CPTPP維持高標準，且能在今年年底前成立讓台灣加入CPTPP相關作業的小組。
他指出，台日緊密的友好關係可追溯至100年前。1920年代，台灣為了近代化大規模進行基礎建設，也進行了稻米的研究，日本有許多優秀技師、專家參與台灣建設。這包括建設嘉南大圳的技師八田與一、台灣自來水之父巴爾頓（William Burton）、水道之父濱野彌四郎、台中白冷圳之父磯田謙雄及蓬萊米之父磯永吉等。
謝長廷今天特別邀請八田與一、磯田謙雄、磯永吉的子孫到場一同慶祝雙十國慶，並頒發感謝狀給他們。
前首相安倍晉三的母親、93歲的安倍洋子第4度出席國慶活動，盛情讓謝長廷相當感動。駐日外國使節團團長、聖馬利諾駐日大使卡得羅（Manlio Cadelo）、台灣邦交國瓜地馬拉、海地、尼加拉瓜、帛琉、巴拉圭及與台灣理念相近國家使節出席。此外，日本台灣交流協會會長大橋光夫、全日本台灣連合會會長趙中正等人上台致詞。
今年多位對台灣友好的國會議員很多人日前被延攬入閣、當上執政黨自由民主黨高層幹部、或忙於即將到來的眾議院選舉，事先已通知駐日代表處無法出席這場國慶活動。
日華懇會長、眾議員、剛當上執政黨自由民主黨政調會長代行（政調會副會長）的古屋圭司正協助政調會長高市早苗研擬月底眾議院大選的政見等，今天百忙當中抽空前來代表國會議員致詞。
古屋受訪時被問及近日中國軍機大舉入侵台灣防空識別區一事。他表示，中國做出脫離常軌的舉動，不僅是日本、台灣、美國要合作，包括日本、美國、印度與澳洲之間的四方安全對話（Quad）架構等共享共同價值觀的國家應好好地合作，牽制中國。（編輯：林憬屏）1101007