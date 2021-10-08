NBA／18位前聯盟球員涉嫌詐騙醫保被捕 所得金額高達1億
根據《TMZ》報導，美國紐約南區檢察官辦公室今日表示，包括「大寶貝」Glen Davis在內的18名前NBA球員被指控詐欺罪，涉嫌從NBA球員的健康福利計畫中騙取約390萬美元(約1億907萬台幣)的金錢。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-08 07:20:43｜2021-10-08 07:25:04
19名被告中僅有WNBA球員Dez Allen一人非前NBA球員，其他像是Davis、Will Bynum、Shannon Brown、Terrence Williams、Tony Allen、Jamario Moon、Tony Wroten、Melvin Ely、Ruben Patterson、Alan Anderson、Darius Miles、Eddie Robinson、Greg Smith、Sebastian Telfair、C.J. Watson、Antoine Wright、Chris Douglas-Roberts、Milt Palacio等人都在聯盟打過球。
負責起訴此案的美國紐約南區檢察官表示，該詐騙計劃並不是十分複雜，這些前NBA籃球員向該計劃提交了「虛假和有欺詐性的核銷申請」，以騙取金錢。該計劃是由NBA 設立的，旨在幫助現任和前任球員提供醫療保險。
此事從2017年開始就有計畫的進行，這些球員們會向執行該計畫的單位索要金錢，以支付他們實際上並未使用的醫療費用。根據官方調查，這些人總共提交了390萬美元的詐欺索賠，實際獲取了250萬美元的所得。
檢察官聲稱，在2009年NBA選秀中第11順位被選中的Williams是這一計畫的幕後策劃者。相關進一步的訊息，檢察官將在明日召開記者會，以詳細說明所指控的罪行。
這些球員中最知名的是兩名2008年塞爾提克的總冠軍成員——Davis及Allen，而後者還是6次入選年度最佳防守陣容，而且曼菲斯灰熊也已經退休他的球衣號碼。