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1. 清除雜物，清楚看見常用物品
當周圍環境雜亂時，癡呆症患者很難看到需要的物品。如果能清除不必要的物品並專注於他們最常使用的東西，更能協助他們輕鬆獲得所需的東西。例如在廚房中多數東西都放在抽屜內，不妨可把些許物品放在抽屜外或是將櫃門改爲玻璃門，方便他們找到需要的物品。
2. 使用對比色，減少複雜圖案
對比色有助於癡呆症患者輕鬆地看到物品，而使用過多的圖案會造成視覺混亂，甚至因爲過多的視覺刺激而引起躁動。如果在浴室時可以考慮添加一個顏色較明顯的馬桶蓋引起注意，或是在水龍頭旁邊清楚地標明冷熱標籤也很有幫助。
3. 記得敞開房門，貼上簡單的方向標誌
他們很可能不記得自己的房間在哪裡，因此保持室內門敞開是很重要的。假設老年人經常迷路，貼上簡單的標籤或是有指向性的箭頭能指引他們方向。如果有他們不應該進入的房間，請記得關閉房門避免引起他們對這些區域的注意。
4. 添加清楚的大型印刷日曆和時鐘
由於癡呆症的患者長時間待在房間，可考慮在床頭櫃上添加一個時鐘，並放在一個易於查看的地方，他們很可能受益於大型印刷日曆、日期和時間，有助於他們的認知功能。
5. 放置喚起回憶的照片或紀念品
在房子周圍放置喚起美好回憶的照片和紀念品能夠刺激他們回憶並營造愉快的環境。
6. 隱藏不想讓他們找到的物品
有部分罹患癡呆症的患者會過度關注廚房內的東西，有時會不斷給寵物餵食，即便告訴他們寵物已經餵飽了仍無法停止餵食，家人可以做的就是隱藏這些物品。
7. 調整常用物品增加抓握力
對於有些年齡、健康狀況不佳的人很可能握力不佳，如果難以抓握杯子等常用物品。如果使用這些物品時遇到困難時，請使用功能性器具、餐具和飲具來增加抓握力。
8. 讓進餐時間變得更輕鬆
此外，進食對癡呆症患者來說很可能是一個挑戰，為了能增加進食意願，除了關閉電視等干擾外，使用讓食物有高度可見度的盤子可以讓進餐更輕鬆愉快，有望改善他們的食慾。其實只要透過家中的簡單改變讓他們生活更快樂。
資料來源：健康醫療網 簡化居家環境 降低老年癡呆症患者壓力
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