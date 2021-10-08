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輕颱獅子山生成！另一颱「圓規」最快今形成、對台威脅大

▲輕度颱風獅子山生成。（圖／氣象局提供）
▲輕度颱風獅子山生成。（圖／氣象局提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-10-08 08:25:46

中央氣象局指出，今（8）日水氣逐漸減少，偏東風環境下，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區會有局部短暫陣雨，西半部則為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨；溫度部分，氣象局針對桃園市發布高溫警訊黃色燈號，最高溫有機會來到36度，民眾需注意。

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針對颱風消息，今天凌晨2時，原本位在中西沙島海面的熱低壓，正式形成17號颱風「獅子山」，中心位在在鵝鑾鼻西南西方１１２０公里之海面上，對台灣沒有影響；另外，在菲律賓東邊海面的TD21熱低壓，最快今天可能會發展成輕度颱風「圓規」。

根據氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今(8日)晨2時中央氣象局與日本氣象廳，皆已將南海的熱帶低壓升格為輕颱「獅子山」，向北緩慢朝海南島前近，距離台灣太遠、無威脅。

吳德榮說，最新(7日20時)美國、歐洲系集模式模擬與今晨2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」皆顯示，菲律賓東方的熱帶低壓亦將在1、2天內發展為颱風「圓規」，下週二(12日)距台最近，模擬路徑穿過巴士海峽、將因「共伴環流」而帶來劇烈降雨，但不能排除通過台灣、直接侵襲的機率，兩種路徑皆有可能，且威脅都一樣大；應密切觀察模式的調整。

吳德榮表示，最新(7日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天偏東風挾帶水氣，迎風面北海岸、東半部及恒春半島有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率；背風面西半部晴時多雲、午後中南部近山區有局部降雨的機率。各地氣溫：北部23至36度，中部24至36度；南部23至35度，東部22至33度。

吳德榮認為，根據最新模式模擬顯示，「國慶連假」：週六(9日)起至國慶日白天，水氣稍減，北海岸、東半部、大台北東側偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，中南部山區午後有局部短暫降雨的機率；國慶日晚起，東風挾帶水氣漸增，天氣再轉變，北部轉有局部雨，東半部降雨增多，中南部晴時多雲；下週一（11日）北部、東半部雨勢逐漸增大。下週二（12日）各地風雨最大。下週三、四（13、14日）隨著颱風逐漸遠離，降雨逐漸減緩。由於各國模式模擬都還在調整，應持續密切觀察。

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