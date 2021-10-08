我是廣告 請繼續往下閱讀
目前台灣許多大型教學醫院，在發展「智慧醫院」上日漸成熟，張淑雯說，智慧醫療以醫療為核心，利用各項科技來改善醫療模式，例如透過穿戴裝置將健康數據傳輸到雲端，讓醫護人員可遠端掌握民眾健康；而智慧醫院面向更廣，涵蓋的範圍不只單指醫療行為，包含民眾、醫護人員、場域設備、醫院營運系統等，可以說「智慧醫院是智慧醫療的實現場域。」
亞東發展以民眾為中心 讓智慧醫院更有溫度
張淑雯提到，亞東醫院自2013年起就開始推動各項服務建置，致力於打造符合病人需求、優化員工作業流程、以民眾為中心的智慧醫院，發展重點在於打造便民服務、導入醫療AI將省下的時間花在照護民眾、提升民眾就醫的滿意度，以及讓醫院營運更有績效。
亞東醫院近年來透過網站、app、line以及亞東醫院與遠傳電信發展的遠距醫療平台，將醫院的各項服務有效地提供給民眾，張淑雯說，以各種方式實現「醫療的可近性」，具體實踐降低醫療的不平等。張淑雯強調，「智慧醫院更需要有溫度」，因此導入許多智能服務項目，包含掛號、批價自助服務，無所不在的候診進度電子看板等，減少民眾等候時間；智慧病房系統也可讓醫護即時掌握病人狀態，跌倒率及褥瘡發生率都大幅下降。
疫情下成長快速 AI辨識省時、省力、降風險
科技可以提供更省力、更精準的智慧化服務，節省醫護人力消耗與行政時間，「我們以民眾的角度來推動智慧醫院，讓民眾能感受到來就醫是方便的、被關心的、安心的」，張淑雯表示，尤其在疫情之中，醫護同仁都被激發出許多想像與實踐力。
院內同仁與外部科技企業，秉持「少接觸」與「隔離」之原則，還必須強化病人、醫師、護理及家屬間的照護，加上能AI辨識，辨別儀表讀數與生理狀態的系統，以及通訊設備，在一個月內就走過觀察、構思、打造、驗證、溝通，打造出被稱為「安心兔寶寶」的智慧醫療車，在隔離照護中發揮大功效。
▲亞東醫院副院長張淑雯
同時也導入醫療AI，目前亞東醫院與廣達研發一套「胸部X光自動判讀系統」，具備緊急疾病快篩和自動輔助報告兩大功能，可以針對新發現的氣胸、氣管內管放置過深、新發現肺部腫瘤以及氣腹四大疾病，透過AI系統，第一時間提供資訊，讓院方可以調度人力針對重點病人優先處理，提高診療時效，同時降低醫事人員的工作負擔，讓他們將省下的時間用於照護民眾及病人。
智慧醫院的建置不僅對民眾有利，也能減少許多行政流程耗費的時間、提升醫院營運績效，如電子公文系統、資材管理系統、癌登資料庫、維生系統與節能監測等。透過智能化醫院後勤支援管理系統，建立完整的供應鏈，降低浪費以及提升醫療儀器使用率，來讓醫院的營運更有效率。
智慧醫療發展困境 醫療科技的對話鴻溝
然而，發展智慧醫療全然沒有壞處且一帆風順嗎？張淑雯坦言，省工省時的好處其實同時也是困境。大量創新能否被原有醫療生態接納？包含法規、接受度甚至成效；以及智慧醫療的商業模式，其所提供新增的服務成本需要由誰來吸收？
張淑雯也分享了google health失敗的分析，科技端與醫療端雙方溝通有巨大鴻溝，科技端覺得科技可以解決醫療困境，而醫療端面對病人，有太多不確定以及責任的承擔，無法有太多創新的空間，即便是科技巨擘Google也因此倒下。
產官學三方合作 智慧醫療核心仍是醫療
創新是一種思維的轉變，需要的不只是團隊、工作方法、還需要一個創新的場域，成為帶動組織內創新文化的中心。從Google health的經驗也發現，除了經費與技術之外，更需要一個協助溝通的第三方。
有鑒於此，經濟部技術處於2020年底宣布「TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域」啟用，領先建立國際化的醫療與科技跨領域對話平台，吸引了國際藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）率先投入成立首座「未來醫療實驗室」，加上原先投入的醫療院所與商業合作夥伴，透過物聯網整合醫療，以病患為中心、以疾病旅程為場域流程設計的診療一站式創新模式，擴大成為更大的醫療生態鏈。
台灣有卓越的醫療水準與資訊研發能力，只要能跨越鴻溝，醫學、科技、政府三方合作，就能改變並創新醫療照護模式，將不限於醫療院所，可更深入社區、實驗室、影像中心、家庭及長照中心等場域，共同建立以民眾為核心的智慧醫療生態系統。「智慧醫療的核心仍然是醫療，醫療需求則來自於人性。」即使有許多需要克服的地方，張淑雯還是十分樂觀，希望能創造更大的產值與價值。
資料來源：健康醫療網 新北智慧醫療領頭羊－亞東醫院張淑雯：智慧醫療的核心仍是醫療
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊