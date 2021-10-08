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知名健康節目主持人鄭凱云表示，納米離子水因為無酒精、無化學添加、無次氯酸穩定性差、照光易分解等特性，安全、穩定度高，適合從小嬰兒到大長輩全家人使用，提供時時刻刻的保護，現在自己平常上下班、外出時，也都以納米離子水取代其他抑菌噴劑。
臺北醫學大學前副校長謝明哲榮譽教授指出，納米離子水日前收到美國FDA認證實驗室（Microbac Laboratories Inc.）的實驗結果通知，依照美國環境保護署EPA的消毒劑抗病毒實驗操作守則(ASTM E1053)測試納米離子水的抗病毒能力，證實可有效抑制新冠肺炎Delta變種病毒。納米離子水接下來將開始申請美國EPA環境保護署的核准消毒劑流程，成為可有效抗細菌及病毒的新消毒成分及產品，期許將來也可在美國醫療院所內使用。
作用後即還原為水 納米離子水天然無刺激
臺北醫學大學營養學院副院長謝榮鴻教授解釋，納米離子水經特殊電解技術作用，將一般的水從15-20個水分子奈米化處理至僅有4-6個水分子，再透過高壓製程將水分子（H2O）的氫鍵斬斷，留下帶負電的高濃度「氫氧根離子」，因為僅有約1奈米大小，大幅增加與細菌病毒的接觸面積，當負電的OH離子附著到病菌之氫離子，抑制病菌活性後即會還原成水，是一種天然、無毒的抑菌液。
謝明哲榮譽教授表示，納米離子水除抑制目前最棘手的Delta變種病毒及Covid-19其他亞型之外，也經SGS及長庚大學新興病毒感染研究中心試驗證實，可抑制A型與B型流感病毒、克沙奇病毒B3、腸病毒71型1、大腸桿菌、腸道沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌等常見環境菌，且通過急性吸入性毒性、急性經口毒性、人體皮膚刺激性評估、眼刺激性等試驗皆證實無刺激性。
「霧化禦守柱」運用情境多 北市議會、北醫皆有使用實績
防疫升級的同時，各縣市學校、警政、消防及企業單位也陸續添購防疫物資，不過現行防疫門造價高昂，佔地面積廣大、移動不易，且存在酒精、次氯酸水等清潔抑菌液可能造成眼睛、吸入肺部過度刺激的風險。
謝明哲榮譽教授說,「霧化禦守柱」能隨需求調整配置，兩根霧化柱以門寬距離放置即成輕便有效的防疫門，置於公司行號大門入口、會議室及餐廳入口，在人流密集處防疫抑菌；設置四根霧化柱形成防疫通道，運用情境相當靈活。
納米離子水相關霧化產品目前已實際進入臺北市議會，且臺北醫學大學附設醫院診間也新配備500台小型霧化器，並在衛福部雙和醫院、臺北市立萬芳醫院、富邦金控、台灣大哥大等皆有使用實績，全面普及後將有機會取代酒精成為清潔抑菌液的優先選擇。
資料來源：健康醫療網 防疫新招「納米離子水」 美實驗室：可抑制Delta變種病毒
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