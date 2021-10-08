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荔枝農左大腿疼痛　檢查竟是20多處攝護腺癌骨轉移

荔枝農左大腿疼痛　檢查竟是20多處攝護腺癌骨轉移
荔枝農左大腿疼痛　檢查竟是20多處攝護腺癌骨轉移

健康醫療網

2021-10-08 10:01:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】莫名疼痛，小心是攝護腺癌骨轉移！南部一名荔枝老農的左大腿經常莫名痠痛，卻長期忍受不適，照常下田工作，沒想到去年症狀加劇，諮詢骨科醫師發現異常，進一步檢查，PSA指數竟超過1千（正常值小於4 ng/ml），且全身20多處骨頭已遭攝護腺癌細胞侵犯，確診為高風險轉移性攝護腺癌。

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收治個案的成大醫院泌尿部主治醫師吳冠諭表示，從電腦斷層掃瞄檢查可以發現老農，包括骨盆、脊椎、左大腿、肋骨和兩邊上肢，全身超過20處出現攝護腺癌骨頭轉移，情況相當危及。幸好，老農在經過評估，接受傳統荷爾蒙併用新一代荷爾蒙藥物治療，3個月後PSA降至1以下，且影像學顯示骨轉移腫瘤明顯淡化，迄今1年多，疾病控制穩定，狀態生龍活虎，可以繼續當個開心農夫。

攝護腺癌≠溫和癌症　注意高風險轉移性攝護腺癌指標

根據衛生福利部公布的最新109年國人十大死因，攝護腺癌位居十大癌症死因第5名，其中約。在過去，一般人認為攝護腺癌是一種溫和的癌症，即使不治療，也可以存活超過10年以上，然而，近年醫界發現，攝護腺癌有高、中、低的風險之分，如果癌友屬於高風險族群或已出現癌轉移，都應該積極治療。

高風險轉移性攝護腺癌有3個指標：第一是格里森分數8分以上，代表細胞分化程度較差；第二是4處以上骨頭轉移，且轉移處除了常見的骨盆和脊椎之外，至少要有1處在非中軸位置（如四肢）；第三為臟器轉移，如肺轉移或肝轉移。只要3項中符合2項，即屬「高風險轉移性攝護腺癌」。另外，針對沒有轉移的攝護腺癌病友，PSA指數倍增的時間越短，風險也越高。

高風險攝護腺癌治療要趁早　新舊荷爾蒙治療聯手助延命

相較於中低風險，高風險性攝護腺癌的病程發展快、易轉移、死亡風險高、生活品質差，傳統荷爾蒙治療的效果有限。不過，近年研究發現，併用傳統和新一代荷爾蒙治療，有助突破高風險攝護腺癌的治療瓶頸。

吳冠諭醫師指出，高風險攝護腺癌治療要趁早，目前健保針對高風險轉移性攝護腺癌給付兩類新一代荷爾蒙藥物，一種是從源頭阻斷男性荷爾蒙的生成，另一種是阻擋男性荷爾蒙與攝護腺癌細胞的結合。兩類藥物的原理作用不同，但對於PSA下降與骨轉移的控制、存活時間的延長、生活品質的改善，都有不錯的裨益。以存活時間為例，研究顯示，高風險轉移性攝護腺癌以前平均存活時間僅2-3年，但在新舊荷爾蒙藥物的幫助下，平均存活可延長至4-6年。

現代資訊發達，民眾經常上網尋求解答，但網路講的不一定適合每個人。吳冠諭醫師提醒，攝護腺癌治療已走向個人化時代，臨床會依據個體的身體狀況、共病與藥物耐受性等情況，綜合評估後量身訂做治療方針。建議攝護腺癌癌友治療前，先與醫師充分討論與溝通，再找出個人最佳治療對策，追求較好的疾病控制。



資料來源：健康醫療網 荔枝農左大腿疼痛　檢查竟是20多處攝護腺癌骨轉移

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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