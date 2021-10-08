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攝護腺癌≠溫和癌症 注意高風險轉移性攝護腺癌指標
根據衛生福利部公布的最新109年國人十大死因，攝護腺癌位居十大癌症死因第5名，其中約。在過去，一般人認為攝護腺癌是一種溫和的癌症，即使不治療，也可以存活超過10年以上，然而，近年醫界發現，攝護腺癌有高、中、低的風險之分，如果癌友屬於高風險族群或已出現癌轉移，都應該積極治療。
高風險轉移性攝護腺癌有3個指標：第一是格里森分數8分以上，代表細胞分化程度較差；第二是4處以上骨頭轉移，且轉移處除了常見的骨盆和脊椎之外，至少要有1處在非中軸位置（如四肢）；第三為臟器轉移，如肺轉移或肝轉移。只要3項中符合2項，即屬「高風險轉移性攝護腺癌」。另外，針對沒有轉移的攝護腺癌病友，PSA指數倍增的時間越短，風險也越高。
高風險攝護腺癌治療要趁早 新舊荷爾蒙治療聯手助延命
相較於中低風險，高風險性攝護腺癌的病程發展快、易轉移、死亡風險高、生活品質差，傳統荷爾蒙治療的效果有限。不過，近年研究發現，併用傳統和新一代荷爾蒙治療，有助突破高風險攝護腺癌的治療瓶頸。
吳冠諭醫師指出，高風險攝護腺癌治療要趁早，目前健保針對高風險轉移性攝護腺癌給付兩類新一代荷爾蒙藥物，一種是從源頭阻斷男性荷爾蒙的生成，另一種是阻擋男性荷爾蒙與攝護腺癌細胞的結合。兩類藥物的原理作用不同，但對於PSA下降與骨轉移的控制、存活時間的延長、生活品質的改善，都有不錯的裨益。以存活時間為例，研究顯示，高風險轉移性攝護腺癌以前平均存活時間僅2-3年，但在新舊荷爾蒙藥物的幫助下，平均存活可延長至4-6年。
現代資訊發達，民眾經常上網尋求解答，但網路講的不一定適合每個人。吳冠諭醫師提醒，攝護腺癌治療已走向個人化時代，臨床會依據個體的身體狀況、共病與藥物耐受性等情況，綜合評估後量身訂做治療方針。建議攝護腺癌癌友治療前，先與醫師充分討論與溝通，再找出個人最佳治療對策，追求較好的疾病控制。
資料來源：健康醫療網 荔枝農左大腿疼痛 檢查竟是20多處攝護腺癌骨轉移
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