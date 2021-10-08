名家論壇》朱駿／2024藍營總統候選人應推出新面孔

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這次郭台銘花大筆鈔票捐贈BNT疫苗，令人聯想，他是否要接續2020未竟之志，重征總統大位？這種聯想不能說不合理。畢竟，很多年以來，藍營內部就有希望郭選總統的聲音，郭非輕易認敗投降之輩，現在支持郭選2024的粉絲網頁也出現了。
不過，鄭文燦的判斷是「看不出他有參選的動作」，對於郭購置疫苗一事，鄭「覺得沒有政治動機」。鄭的判斷應該是根據選總統的客觀條件而言，並非從郭台銘可能的主觀意圖角度出發。
就客觀條件而言，下次能順利推出人選的政黨只有國民黨、民進黨、時代力量、民眾黨，郭台銘若要爭取政黨提名，只有國民黨與民眾黨這兩個機會。郭已經退出國民黨，若再一次純為了選總統回到國民黨，恐怕形象會大打折扣，黨內就過不了關。剩下就只能與柯文哲合作，為民眾黨扛旗出征，當選機率幾乎為零。若想要靠民眾連署，更無當選可能。
郭參選價值已消失，機率不大
近日雖有奇怪的民調結果顯示，民眾黨的溫度高於國民黨，但誰知道這個溫度是什麼東西？無論如何，民眾黨在2024絕無選上總統的機率，面對必敗之局，死好面子的柯文哲都未必真想自己上陣，落個散盡錢財又灰頭土臉敗陣的下場，也許正動腦子找人代打，自己專心黨務或者轉攻立法院。
郭台銘應該是柯最常想到的替死鬼第一名，10月7日民眾黨立委蔡壁如接受廣播節目專訪時表示，「2024不排除柯郭合作的可能性。」似乎有先綁架郭為己所用的企圖。
問題是，郭台銘為何要毫無意義地把自己糟蹋在該黨的身上？何況，柯文哲習於投機倒把，行險僥倖，又不是一個好相處的人。郭為何要將一世英明如此消耗浪費在這樣一個黨與人身上？
一言以蔽之，錯過了2020，郭台銘參選總統的價值與社會氛圍已經不存在了，炒作郭參選2024，其實意義不大了。
朱立倫的「最強」面臨考驗
鄭文燦也評論朱立倫的所謂要找「最強的人選」，認為「他（朱）心裡面可能會認為他比較強」。鄭的說法應該符合事實，但「最強」與否，應該要有符合一般經驗法則的客觀標準，僅憑朱自己心中主觀所想，恐怕不濟事，反而會敗事，再一次搞壞國民黨的選情。客觀標準應為民調高低，朱顯然落後侯友宜太多。
朱立倫重新就任黨主席之後，將來發展的重點基本上分內外兩路，對外想在兩岸關係與對美關係上有所表現，對內擺出與民進黨纏鬥到底的態勢與決心。對大陸、美國與民進黨都涉及強烈的政治取向與議題，朱想要在這三方面展現出他有辦法的績效，以此吸納黨內所謂深藍一塊群眾的支持，結合地方派系，為其造勢。
反觀潛在的對手侯友宜，在這方面不沾鍋，肯定展現不出對這三方面的辦法，朱立倫可能想要以這種對比的反差，將侯定位在最多只適合處理事務性施政的層次，讓黨內同志與藍營群眾以及一般民眾認知到且認同他的「最強」。
人算不如天算，老實為好
朱立倫號稱精算師，但自2015年以來沒看到他算準過，人算不如天算。張亞中一介書生，在此次主席選舉中掀起千堆雪，打得朱立倫鼻青臉腫，出盡洋相，不是張所主張的看法如何正確，事實上，張的主張存在不可調和的自我矛盾與問題。張的聲勢反映了一種反國民黨舊式作派與權威的心聲，就是希望改變的期待。縱使支持朱立倫者未必沒有這種想法，只是兩害相權取其輕的情況下，選擇了朱。而朱就是在一般人眼中也應該被改變之一員，這點朱可能還沒覺悟。
朱立倫的兩岸路線承襲已確定失敗多年的馬英九路線，只是把經濟交流改為社會交流，本質不變，內在有不可調和的矛盾，大陸知名學者王英津已有文章分析。精算師自以為聰明，無視於此，現在既已決定，多說無益，大家只能慢慢看結果。
朱立倫若再參選總統，將是國民黨的另一次大悲劇。2024藍營若有求勝之心，只有侯友宜了，雖然侯在許多政治議題的表態上空白或不足，這都是可以補強的，應無大礙。
改造黨乃不世之功業
國民黨問題很大，台灣是以黨領政的政治模式，把黨搞好才是根本之道。朱立倫若能心無旁鶩，專心黨務，不受各方脅制誘惑，徹底整頓國民黨，建立論述，樹立綱紀，強化體質，發展國民黨為學習型政黨，養成能勇於實踐不斷自我改革的黨文化，國民黨必然日漸壯大，此乃不世之功業，這比當總統還會在歷史留下不可磨滅的定位。看看馬英九，8 年總統幹下來，留下多少為後人嘲諷的材料？朱立倫應有所覺悟。
●作者：朱駿／時事評論人
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