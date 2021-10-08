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國際研究報導指出，牙周病患者罹患 COVID-19 新冠肺炎導致重症的機率較一般健康人高出三至五倍，死亡率則高出八倍之多。而糖尿病患者罹患牙周病的機率約高了三倍，同時有牙周病與糖尿病的患者，糖化血色素指數也會偏高，形成所謂惡性循環的「雙生病」。時常被國人輕忽的牙周病，是許多慢性疾病及心血管疾病惡化的危險因子，若輕忽不求醫，等於無形中於體內埋下一顆不定時炸彈。
九成國人皆有牙周病 細菌入侵恐影響免疫力
根據衛福部國民健康署調查，台灣牙周病的盛行率高達90%，是國人最常見卻也最容易被忽視的疾病。主因是牙周病初期症狀不明顯，多數人沒有警覺，甚至將牙周病視為會痛再去治療就好的疾病，往往錯過黃金治療時機。牙周病治療專家張豪傑醫師呼籲，牙周病嚴重不僅僅是造成牙齒掉落、影響正常使用而已，患者口腔中的細菌可能透過牙周組織進入到人體造成慢性發炎、弱化體內免疫能力，還可能直接影響呼吸道系統及引發心血管疾病，甚至若罹患 COVID-19 新冠肺炎，也較可能會成為重症患者。
張豪傑醫師說明，由於口腔與呼吸道是相連的環境，一旦牙周病的病菌進入到呼吸道，會破壞上呼吸道的免疫系統，使免疫力下降，此時同等於製造肺炎病毒入侵的機會，加速病毒快速感染，自然大幅提升肺炎重症的機率，致死率也比一般人高出8.8倍，提醒國人重視牙周病所帶來的影響。
糖尿病患易染牙周病 注意口腔衛生避免雙生病
而在糖尿病患者中，牙周病的感染率也增加了大約3倍。張豪傑醫師表示，因為糖尿病患者免疫力降低，及溶解牙周組織酵素活性過度增加，導致感染牙周病的機率相對增加，且會較為嚴重。若中重度牙周病患者未得到有效治療，也會明顯影響患者的血糖代謝控制。因此，為避免陷入「雙生病」的惡性循環狀況，建議糖尿病患者需比一般人更注意口腔衛生。
牙齦發炎才治療 恐成為重症需植牙
至於牙周病該如何早期發現並進行治療？張豪傑醫師表示，牙周病屬於慢性疾病，臨床症狀並不明顯，不過若沒有獲得良好控制，就會像嚴重高血壓一樣一發不可收拾。
而牙周病早期症狀大多是牙齦紅腫、發炎、流血、口臭等，民眾很常會自主歸類到是因生活作息不正常、火氣太大、刷牙太用力而忽視它，等到急性發炎或是牙齦腫痛難耐才肯就診治療，此時牙齦周圍組織可能都已流失，甚至伴隨牙周囊袋加深或齒槽骨的破壞，這類牙周重症都必須透過較為複雜的治療方式，例如：牙周清創、牙根覆蓋術或是牙周翻瓣手術來治療。若是病菌已侵蝕牙根底部，造成牙根不穩固甚至鬆脫，則可能無法保留必須拔除，此時就必須透過更先進的數位輔助植牙，精準快速地建立植牙計畫，來恢復齒列的健全狀態。
提醒半年洗牙一次 定期檢查口腔
為避免拖延輕微牙周病治療而導致重症，張豪傑醫師提醒民眾，透過每半年一次的健保給付洗牙，定期替口腔做健康檢查，同時健保也推行牙周統合照護計畫，提供民眾全口牙周治療。最重要的是，完成療程以後仍須每日徹底清潔牙齒，定期進行牙周檢查追蹤及支持性治療，自主遠離疾病可能造成的健康傷害。
資料來源：健康醫療網 九成人忽視 肺炎重症與糖尿病竟與「它」有關 專家：致死率倍增
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