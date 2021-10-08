影／攝影機拍到貓奴「真實日常」 網嘆：字典裡沒尊重！
貓奴的心胸果然最寬廣！貓咪外表優雅恬靜，躺在睡墊上就像一幅美麗的畫，但其實牠們興奮時所造成的傷害一點都不亞於大型成犬，美國的「珍妮佛（Jennifer Bates）」就整理出2021年用寵物攝影機拍攝到自己被「爆衝貓」踩踏蹂躪的影片，一起來看看貓奴們真實的日常吧！
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 15:02:47
30 歲的珍妮佛在位於美國西弗吉尼亞州（State of West Virginia）卡斯爾伍德（Coalwood）的家中安裝寵物攝影機，以利自己工作時也能掌握貓咪的狀況。架設以後意外捕捉到貓咪許多滑稽動作，其中也不乏自己每晚被踩踏、襲擊的影片。
有養過寵物的人應該都非常熟悉這樣的情景，平時花大把時間睡覺的貓咪和狗狗會在某些時間點暴衝，在幾乎瘋狂的狀態下於房中跑來跑去，珍妮佛的三隻小貓也不例外。12歲的三花貓「癢屁股（Tickle Butt）」、2歲的長毛貓「巨大呼吸（Megabreath）」和6歲的虎斑貓「連指手套（Mittens）」，幾乎在每個珍妮佛放鬆身體並試圖進入睡眠狀態時追逐、玩耍，時不時跳來敲打她的頭，甚至從很高的地方飛越到她的肚子上，花招百出，就是不讓她好好睡覺。
可憐的珍妮佛將這些片段發上網路，她艱難的每個晚上似乎都代表了貓奴們的共同記憶：「正常，我常常被踩出貓腳印呢」、「有瘀青都正常，不要被打洞就好」、「貓的字典裡沒有尊重啦！」、「這飼主取名字是隨便翻字典決定的嗎？」。（編輯：李惠婷）