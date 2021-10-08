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此屆展覽聚焦「醫療器材供應鏈」、「大健康產業生態系」及「智慧醫療及新創」，呈現醫材產業上下游完整生產供應鏈，及智慧醫療、新創醫療解決方案。貿協表示，此次再度聚集了產、官、學各界，包含台灣醫材公會、台灣生技醫療照護輔具協會、金屬中心、南科管理局、運動科技發展協會、體育用品公會，以及不織布公會、製衣及織襪公會等；同時更有資策會帶領資通訊業者展出醫療顯示器及觸控面板、亞太加速器網絡協會及新竹生醫帶領醫療新創業者展出。其中最大亮點為主機及伺服器大廠Supermicro美超微公司在進入醫療領域後首次在臺參與醫療相關展覽。
美容保養新展區 智慧醫療不缺席
而今年甫成立的「美容保養」展區亦有史瓦帝尼國家館帶來馬魯拉果油（Marula Oil）、茶樹及尤加利精油(Eucalyptus Oil)等具異國特色的身體保養品；由台灣麗谷產業創新聯盟組織的麗谷專館，以「創新性原料開發」、「跨域新技術」及「綠色新包材開發」三大主軸，邀請臺灣在地6家生技美粧保養業者展示最新技術及產品，於展場中也將舉辦「鏈結國際、共創美麗–美力新世界」研討會，帶領業者了解全球化粧品創新與趨勢。
此外，展覽期間同時規劃Tech(科技)、Trend(趨勢)、Startup(新創)三場次的「智慧醫療及照護產業論壇」，講師陣容包括台大醫院吳明賢院長、華碩全球副總裁暨技術長黃泰一、緯創醫學莊詔仁副總經理、台灣微軟首席技術與策略長暨微軟技術中心陳守正總經理、3M Senior Technical Manager, Del R. Lawson, PhD, Supermicro IoT/Embedded & Edge Computing General Manager Mory Lin等。其中，Tech Forum主講醫界與科技界的跨界對談；Trend Forum聚焦指標企業與新創業者於技術、概念、產業間的互補合作趨勢，以提升產業競爭力；Startup Forum則由生醫投資要角、學界專家及新創菁英，一起探討生醫產業的創投趨勢及企業投資觀點。此外，展場內更首次規劃了行動Podcast概念車，將邀請多位產學醫界的KOL及名人現場開講，精彩可期。
貿協強調，為讓業者能安心洽商，將積極配合「會議及展覽場館防疫管理措施」，規劃了嚴謹的防疫作法。除展場內走道加寬、各項活動以梅花座安排，並管制參觀者容留上限外，所有的參觀者及參展廠商也將實聯登記入場，量測體溫且全程配戴口罩，提供給所有與會者一個安全無虞的展覽環境，歡迎業者至台灣國際醫療暨健康照護展官網登記參觀。(https://www.medicaltaiwan.com.tw/zh-tw/index.html)
資料來源：健康醫療網 醫療健康照護展 10/14線上實體同步起跑
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