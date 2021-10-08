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五倍券上路！首波加碼券今天最後登記　國旅券登記率奪冠

▲各部會搭配振興券推出加碼券，深受民眾歡迎，今（8）日是首週抽籤的最後一天登記日，11日起將公開抽籤。（圖/翻攝五倍券官網）
▲各部會搭配振興券推出加碼券，深受民眾歡迎，今（8）日是首週抽籤的最後一天登記日，11日起將公開抽籤。（圖/翻攝五倍券官網）

記者孫唯容/綜合報導

2021-10-08 10:53:28｜2021-10-08 10:58:45

振興五倍券在今（8）日正式上路，截至早上9點，已經有近1千5百93萬人，完成數位綁定或紙本預約。另外，為了全面刺激消費，各部會搭配振興券推出加碼券，深受民眾歡迎，7種需要抽籤的加碼券，也吸引近6100多萬人次登錄抽獎，今（8）日是首週抽籤的最後一天登記日，11日起將公開抽籤。

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根據經濟部統計，進行五倍券紙本預定的民眾有11,936,961人次，數位個人個人綁定有2,922,274人次，數位共同綁定有1,078,403人次，合計近1,593萬多人。

本次各部位加碼券，除了經濟部的好食券是前400萬人數位綁定即可獲得，其他7種包含，國旅券、i原券、農遊券、藝FUN券、動滋券、客庄券、地方創生券都需要進行抽籤。

其中面額1000元的國旅券最受民眾喜愛，共有1,137萬人登記抽籤，原本總120萬份，不過有民眾反映中籤率不高，因此，交通部加碼120萬份，共240萬份給民眾。

登記率僅次於國旅券的是農委會的農遊券，有1,116萬人登記，農遊券面額為888元，全部146萬張券分兩階段抽獎，第一階段抽籤將在10月11日到11月5日的4週間，每週三上抽出22萬張，共計抽出88萬張。

即日起在3000家可用農遊券的業者場域消費滿1000元（可含使用振興五倍券面額，但不含使用農遊券面額）即可參加第二階段農遊券抽籤，在農遊券APP登錄發票，每滿1000元就有1次抽獎機會，在111年農曆年將抽出58萬張，抽中者會接獲手機簡訊通知。

藝FUN券、動滋券則位居第三名與第四名，分別為1,094萬人、1,037萬人登記抽獎；面額600元的藝FUN券，總數達300萬份，其中240萬份數位券、60萬份紙本券，而動滋券的面額為500元、共提供200萬份。


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