五倍券上路！首波加碼券今天最後登記　國旅券登記率奪冠

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本次各部位加碼券，除了經濟部的好食券是前400萬人數位綁定即可獲得，其他7種包含，國旅券、i原券、農遊券、藝FUN券、動滋券、客庄券、地方創生券都需要進行抽籤。
其中面額1000元的國旅券最受民眾喜愛，共有1,137萬人登記抽籤，原本總120萬份，不過有民眾反映中籤率不高，因此，交通部加碼120萬份，共240萬份給民眾。
登記率僅次於國旅券的是農委會的農遊券，有1,116萬人登記，農遊券面額為888元，全部146萬張券分兩階段抽獎，第一階段抽籤將在10月11日到11月5日的4週間，每週三上抽出22萬張，共計抽出88萬張。
即日起在3000家可用農遊券的業者場域消費滿1000元（可含使用振興五倍券面額，但不含使用農遊券面額）即可參加第二階段農遊券抽籤，在農遊券APP登錄發票，每滿1000元就有1次抽獎機會，在111年農曆年將抽出58萬張，抽中者會接獲手機簡訊通知。
藝FUN券、動滋券則位居第三名與第四名，分別為1,094萬人、1,037萬人登記抽獎；面額600元的藝FUN券，總數達300萬份，其中240萬份數位券、60萬份紙本券，而動滋券的面額為500元、共提供200萬份。