傳美軍在台協訓　葛來儀：明講恐致台灣壓力更大

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民主黨籍聯邦眾議院外交事務委員會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）在一場國防會議上，被問到他是否知道美國特種部隊的部署。
他說：「不特指這項部署，如果可以說是部署的話。我想我們在那裡派有特別人員和其他人等，我們過去就曾在那裡訓練（台灣）軍方，與他們合作。」
共和黨籍聯邦參議員、參院軍事委員會成員提里斯（Thom Tillis）在同一場會議上表示，他未被特別告知這件事，只看過公開報告，但「其實我更樂見人數是數以百計」。
美國國防部向來不公開美方協助台灣訓練或提供建議等細節，這次也未特別說明或證實上述部署。
台灣的國防部稱「所有軍事交流均依年度計畫執行」，除此之外未多加評論。
路透社報導，消息人士不願說明美方協助台灣訓練已有多久時間，但提到，早在現任總統拜登政府今年一月就任前就開始了。
此前，至少有一家亞洲媒體報導過類似訓練，但任何形式的美國官方證實都可能導致美中關係更形惡化。
美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）提到，在前總統川普執政時，網路上就曾出現美國特種部隊協助訓練的畫面，她說：「我不會排除北京知情的可能性。」
葛來儀表示：「公開這件事將迫使中國有所反應，他們很可能會因此向台灣施加更多壓力。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1101008