全新裸視3D動畫「輪迴」　義享時尚廣場震撼首播

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高雄市副市長史哲、文化局局長王文翠、高雄市電影館館長楊孟穎以「高雄VR FILM LAB」計畫出品方身分出席記者會。長期推動高雄影視政策、支持高雄原創作品的史副市長表示感謝義享時尚廣場、黃心健導演大力支持高雄在地藝文活動，市府因應中央流行疫情指揮中心公佈多項地方解封政策，高雄電影節許多的沈浸式體驗活動也全面解封。
史哲於現場特別宣布，今年推出6部高雄原創VR作品於雄影首映，並提供已購買「XR套票」的觀眾至「VR體感劇院」免費預約體驗；本次獲得黃心健導演授權原創 VR 作品〈輪迴〉之 IP ，延伸製作成裸視 3D 動畫，於義享時尚廣場裸視 3D 電視牆呈現。戶外實體活動還包含：擷取高雄原創 VR 作品〈女海盜：成名之路〉的海上故事，結合旗津渡輪乘船，製作成乘客獨享的沈浸式聲音體驗；駁二的互動投影 5G 異地共演 VJ 秀、23 場映後座談等活動，皆以免費實體方式進行，邀請全體市民一起參加高雄電影節活動！
新媒體藝術家黃心健以VR創作名揚國際，2017年曾以〈沙中房間〉奪下首屆威尼斯 影展最佳VR體驗大獎，2021最新作品〈輪迴〉再度橫掃國際影展，將在今年雄影進行亞洲首映。本作除 VR 放映版本外，特別授權高雄電影節、在地互動娛樂廠商「愛吠的狗」延伸製作成裸視 3D 動畫，與高雄在地義享時尚廣場打造全台唯一裸視3D電視牆短片動畫，讓市民朋友感受全新視覺震撼。
義享時尚廣場總經理林俊昇熱情歡迎市民朋友共襄盛舉，他表示義享時尚廣場座落於富含文化氣息的高雄愛河之心河畔，是提供兼具城市美學與舒適生活為宗旨的全新購物商場，在「時尚、生活、人文、藝術」等四大核心理念之下，為民眾創造出更為多元且豐富的全新生活購物空間。