COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

全新裸視3D動畫「輪迴」　義享時尚廣場震撼首播

▲高雄電影節舉辦「全新裸視3D動畫揭幕儀式」記者會，副市長史哲、文化局長王文翠、電影館館長楊孟穎等出席。（圖／高雄市電影館提供）
▲高雄電影節舉辦「全新裸視3D動畫揭幕儀式」記者會，副市長史哲、文化局長王文翠、電影館館長楊孟穎等出席。（圖／高雄市電影館提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-10-08 12:33:22

高雄電影節昨（7）日舉辦「全新裸視3D動畫揭幕儀式」記者會，將今年最受矚目的大師級VR作品，黃心健〈輪迴〉授權延伸之裸視3D動畫，於義享時尚廣場全台唯一一座「裸視 3D電視牆」公開首播。黃心健〈輪迴〉由「高雄VR FILM LAB」計畫出品，日前橫掃威尼斯影展、坎城影展市場展等國際影展，並將於10月15日高雄電影節XR無限幻境單元首映。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲黃心健〈輪迴〉授權延伸之裸視3D動畫，於義享時尚廣場全台唯一一座「裸視3D電視牆」公開首播。（圖／高雄市電影館提供）
▲黃心健〈輪迴〉授權延伸之裸視3D動畫，於義享時尚廣場全台唯一一座「裸視3D電視牆」公開首播。（圖／高雄市電影館提供）
導演特別授權高雄電影節、在地互動娛樂動畫團隊「愛吠的狗」延伸製作成裸視3D動畫，於義享時尚廣場7日晚間起至31日全營業時段限期播出。身為出品方的高雄市副市長史哲、文化局長王文翠、電影館館長楊孟穎、高雄電影節策展人黃晧傑、高雄電影節XR無限幻境策展人李懷瑾、〈輪迴〉導演黃心健，與義享時尚廣場總經理林俊昇與執行副總李祥、愛吠的狗執行長許冠文等人特出席記者會為作品站台祝福，宣告高雄影視娛樂活動解封，邀請市民一起來參加整座城市的電影感官盛會！
 
高雄市副市長史哲、文化局局長王文翠、高雄市電影館館長楊孟穎以「高雄VR FILM LAB」計畫出品方身分出席記者會。長期推動高雄影視政策、支持高雄原創作品的史副市長表示感謝義享時尚廣場、黃心健導演大力支持高雄在地藝文活動，市府因應中央流行疫情指揮中心公佈多項地方解封政策，高雄電影節許多的沈浸式體驗活動也全面解封。
 
史哲於現場特別宣布，今年推出6部高雄原創VR作品於雄影首映，並提供已購買「XR套票」的觀眾至「VR體感劇院」免費預約體驗；本次獲得黃心健導演授權原創 VR 作品〈輪迴〉之 IP ，延伸製作成裸視 3D 動畫，於義享時尚廣場裸視 3D 電視牆呈現。戶外實體活動還包含：擷取高雄原創 VR 作品〈女海盜：成名之路〉的海上故事，結合旗津渡輪乘船，製作成乘客獨享的沈浸式聲音體驗；駁二的互動投影 5G 異地共演 VJ 秀、23 場映後座談等活動，皆以免費實體方式進行，邀請全體市民一起參加高雄電影節活動！

▲義享時尚廣場總經理林俊昇熱情歡迎市民朋友共襄盛舉。（圖／高雄市電影館提供）
▲義享時尚廣場總經理林俊昇熱情歡迎市民朋友共襄盛舉。（圖／高雄市電影館提供）
新媒體藝術家黃心健以VR創作名揚國際，2017年曾以〈沙中房間〉奪下首屆威尼斯 影展最佳VR體驗大獎，2021最新作品〈輪迴〉再度橫掃國際影展，將在今年雄影進行亞洲首映。本作除 VR 放映版本外，特別授權高雄電影節、在地互動娛樂廠商「愛吠的狗」延伸製作成裸視 3D 動畫，與高雄在地義享時尚廣場打造全台唯一裸視3D電視牆短片動畫，讓市民朋友感受全新視覺震撼。
 
義享時尚廣場總經理林俊昇熱情歡迎市民朋友共襄盛舉，他表示義享時尚廣場座落於富含文化氣息的高雄愛河之心河畔，是提供兼具城市美學與舒適生活為宗旨的全新購物商場，在「時尚、生活、人文、藝術」等四大核心理念之下，為民眾創造出更為多元且豐富的全新生活購物空間。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
您認為陳柏惟應該被罷免嗎？

您認為陳柏惟應該被罷免嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀