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MLB／年輕左投率隊完封紅襪　光芒季後賽首戰搶下勝利

▲光芒左投S. McClanahan。（圖／美聯社／達志影像）
▲光芒左投S. McClanahan。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-10-08 11:43:44

波士頓紅襪在外卡戰淘汰了宿敵紐約洋基，今(8)日又繼續和美東霸主坦帕灣光芒進行交手，不過此役他們的打線發揮不佳，雖有9支安打、但串聯上不理想，最終以0:5慘遭光芒完封。

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紅襪這一場並不是沒有得分機會，前5局面對光芒先發左投S. McClanahan，也有安打進帳，但只有在第4局上到了得點圈；而在之後面對牛棚，也是一樣的狀況，甚至第8局還敲出3支安打、攻佔滿壘，但那最關鍵的一擊就是打不出來。

而反觀光芒打者的發揮就理想的多，首局超級新星Wander Franco就敲出二壘安打幫助球隊先馳得點，隨後也在Yandy Diaz的安打護送下回來得分；第3局和第5局Nelson Cruz和Randy Arozarena各敲1發陽春砲，第7局Arozarena更是大膽的盜本壘成功，雖然全隊整場僅有6安，但攻勢相當順暢。

McClanahan此役主投5局被敲5支安打，送出3次三振無失分，他退場後J. Chargois、D. Robertson、J.P. Feyereisen分擔最後的4局沒有掉分，也幫助球隊拿下勝利。

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