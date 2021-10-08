高雄黨部主委佈達　許福明3度回鍋

今（8）日中國國民黨高雄市委員會新任主任委員佈達，對於第3次請許福明回鍋，朱立倫認為高雄整個的政治挑戰性比較高，9月底來高雄市曾答應會用最快時間找到主委，所以希望還是有經驗、對高雄比較熟悉的人，而許福明是最瞭解高雄，就趕快請許主委來擔任重任。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-08 11:58:00｜2021-10-08 12:05:20
高雄市新任主委許福明曾任職文工會、中影副總經理、台中市黨部主委、彰化縣黨部主委、高雄市黨部主委、桃園市黨部主委、中央組發會副主委，此次已經是第3度回鍋當高雄市黨部主委，對業務可說是熟門熟路，但許福明認為這讓他非常高興也非常惶恐，3度回鍋是很大的挑戰，既然接下職務，就會勇於承擔，也感謝韓國瑜打下基礎。
對於有黨代表認為未公布新主委就邀請出席布達典禮而退群，朱立倫則說，希望每位黨代表大家共同支持新的主委，不管今天有沒有來參加，每一位都是黨內的同志，相信我們的新的主委是很有經驗的，不管議長也好、高雄的幾位前輩或者是這些原來的立委，或者議員，對許福明主委大家都蠻滿意的，大家都認為他是老朋友。
台灣基進新聞部主任張博洋則指出，許福明是王金平的人馬，是朱立倫和地方派系的交換，因為朱立倫迷信地方派系，所以才會結合顏家操弄罷免，進行鋪天蓋地的抹黑，這是國民黨的墮落行徑。
張博洋強調「我們反惡罷，就是反對國民黨地方派系包山包海、作威作福」，呼籲新主委，新上任應該要給地方清新的政治風氣，千萬不要學黨主席，造謠說謊不道歉，被提告還一臉無所謂。