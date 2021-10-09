12星座「拖延症」發作！金牛就是懶，天蠍逃避還自我安慰

我是廣告 請繼續往下閱讀
這組星座做事情其實是蠻隨性的，想到什麼做什麼？哪一種他想做他就去做，考慮的完全是自己記得哪些事要做，比較沒有規劃，所以就會漏掉一些事情忘記做，說他們是拖延，倒不如說他們是根本毫無計畫，一股腦地想做什麼就做什麼，或是一直在處理緊急事件，導致那些應該要做但不急的事情就延宕在那邊，一點進度都沒有，這的確是他們沒有好好的安排行程，所造成拖延的主要原因。
太多事情分心，只做想做的事：雙子座、獅子座、天蠍座
這組星座實在是有太多的事情想做，這個想做、那個想做的，最後把自己忙瘋，後來乾脆就挑他想做的事情先做再說，根本不考慮哪些事情是必須按照行程的，畢竟很多時候，有些事情做起來比較快又開心的，他們就絕對會挑這種事情先完成，討厭的事情就算了，能逃避就逃避，反正要做的事情這麼多也不怕自己沒事幹，於是就安慰自己是因為太忙了，才會將事情拖到最後，這種自我安慰其實就是逃避而已。
怕做不好乾脆放著不要做：巨蟹座、處女座、摩羯座
這組星座做事情是比較追求完美，而且他們對於失敗的承受度很低，一旦某件事情失敗過後，會對他們造成蠻大的陰影，於是乎之後再遇到類似的事情，他們就會覺得要考慮仔細再做，以免又失敗、過去的挫折感又會回來，這樣的思考，會讓他們遇到某些怕做不好的事情就乾脆先放著，覺得自己要做更多的準備再來執行，於是可能就放著放著到最後都沒有去做，變成一種拖延的毛病，所以除非他們真的要面對失敗也是經驗不要害怕，否則這種狀況會一直不斷地出現啊。
就是懶惰，能拖就拖：金牛座、天秤座、水瓶座
這組星座的拖延症沒有什麼可以藉口的，就是一個字：懶！做事本來就比較溫吞的他們，時常做事就是很拖拖拉拉，當然他們是覺得慢做，品質比較好啊，為什麼要那麼急，吃緊弄破碗啊，所以這種藉口讓他們心安理得地一直拖下去。不過很多時候是因為他們有一種不夠積極的態度去面對很多事情，這樣的節奏成為習慣後，就會讓他們變成懶惰鬼，這樣的性格當然就什麼事情都很容易拖延了。
澤誼的人參青紅燈
如果你喜歡我的文章，「說十二星座的壞話」上市中
■哪裡買
＊實體通路
誠品書店／金石堂書店／何嘉仁書店／紀伊國屋書店／政大書局／墊腳石……等連鎖書店
＊網路書店：各大網路書店或商城
博客來 https://reurl.cc/A1q7q