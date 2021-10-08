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習近平辛亥周年講話　對外國介入台海將作表態

▲北京當局宣布9日上午將在北京舉行紀念「辛亥革命110周年」大會，中共總書記習近平將發表講話。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲北京當局宣布9日上午將在北京舉行紀念「辛亥革命110周年」大會，中共總書記習近平將發表講話。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-08 12:35:13

（中央社記者邱國強北京8日電）北京當局宣布9日上午將在北京舉行紀念「辛亥革命110周年」大會，中共總書記習近平將發表講話。據了解，涉台部分仍強調「和平統一」，但對外部勢力介入不排除有較強硬表態。

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北京一名涉台人士日前透露，習近平9日講話中的涉台部分，對近來以美國為首的盟國與台灣之間，日趨頻繁密切的「介入」行為，有可能作出一定程度的回應。至於內容的拿捏，仍待最後決定。

依照往例，北京當局通常選在中華民國整數週年國慶的前一天、亦即10月9日，舉行「紀念辛亥革命周年」大會，並由最高領導人出席發表講話。上次是2011年10月9日在北京人民大會堂舉行紀念「辛亥革命100周年」大會，由時任總書記胡錦濤發表講話。

上述涉台人士日前透露，儘管有台灣方面「單方面認定」的「軍機繞台」等動作，以及美國及其盟國近來對此「刻意炒作」的「威脅台灣」論調，但習近平9日講話所觸及的涉台議題不至於受到干擾，「和平統一」的基調不會改變。

但這名人士指出，北京高層對美國、日本、澳洲、西歐等「外部勢力」近年來日益頻繁的挺台言論，以及與台灣漸趨密切的官方往來、特別是軍事往來，「已經累積了相當的不滿」，一直在思考適當時機，對台灣方面及相關國家提出「夠份量」的警告。

這名人士提到，基於「以往經驗」，在避免被「炒作扭曲」的考量下，選在今年10月9日的辛亥革命110周年對「外部勢力」介入台海議題提出警告，是北京認為最適當的時機。至於警告的強硬程度及份量輕重，仍待拿捏。

習近平上次提出涉台講話，是在7月1日中共建黨100周年大會上。他當時聲稱，解決「台灣問題、實現「祖國完全統一」，是中共「矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望」。

他又說，要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推進「祖國和平統一進程」。要「堅決粉碎任何台獨圖謀」，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。（編輯：繆宗翰）1101008

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