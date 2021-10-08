世衛定義COVID長期症狀　常見氣短及認知問題

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● 世衛如何定義「COVID長期症狀」？
從確診當下或可能感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的3個月內通常會開始出現至少一種症狀，至少持續2個月，且無法透過另一種診斷來解釋，症狀有可能在染疫期間出現，也可能是在患者急性症狀痊癒後才首度出現，世衛將這種狀況定義為「COVID長期症狀」。
最常見的持續性症狀為疲倦、呼吸急促和認知問題，其他還包括胸痛、嗅味覺失靈、肌肉無力和心悸。COVID長期症狀通常會影響日常功能。
世衛的定義可能會隨著新證據出現及更加瞭解COVID-19的結果而改變；孩童的COVID-19長期症狀也可能有不同定義。
● COVID-19長期症狀有多普遍？
受影響的確切人數目前還不得而知。英國牛津大學針對逾27萬名染疫痊癒者進行研究，發現37%的人至少有一種長期症狀，而曾經需要住院治療的人更有可能出現症狀。
另一項美國哈佛大學針對逾5萬2000名已痊癒的COVID-19輕症或無症狀患者的研究顯示，長期症狀更有可能影響65歲以下的族群。
● COVID-19長期症狀的相關研究還顯示了什麼？
中國研究人員在公布於醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）的研究裡指出，20%到30%的中度病症患者及高達54%的重症患者在出院12個月後仍有肺部問題。
哈佛研究也發現，與從未染疫的人相比，有COVID-19病史的人新診斷出糖尿病和神經系統問題的情況更常見。
● 罹患COVID-19長期症狀能否痊癒？
許多COVID-19長期症狀會隨著時間消除，不管當初COVID-19的病情輕重。根據「刺胳針」刊登的研究，68%的人在染疫後6個月至少還有一種症狀，到了12個月時比例下降到49%。
世衛指出，COVID-19長期症狀會隨著時間改變，且有可能在初步改善後又捲土重來。
● COVID-19疫苗是否有助對抗長期症狀？
一些小型研究顯示，部分患有COVID-19長期症狀的人在接種疫苗後症狀有所改善。美國疾病管制暨預防中心（CDC）認為還需要更多研究，才能判斷接種疫苗對COVID-19長期症狀的效果。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1101008