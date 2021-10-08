男子40歲患肝癌不自知！靠女兒捐肝續命

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幸好當時19歲的女兒符合捐肝條件，義無反顧地將自己6成的肝臟拿來拯救父親的性命，才讓何男從鬼門關前重新回來。
國立台灣大學醫學院附設醫院內科醫師蘇東弘表示，坊間對於B肝常有錯誤迷思，包括認為蚊蟲叮咬會傳染B肝、B肝沒症狀不用治療、作息規律不熬夜就不用擔心惡化為肝癌等，甚至調查發現超過7成5的病友不知道停藥後會有復發的風險，以及部分病友會在肝指數跟病毒量正常後自行停藥，讓自己暴露在風險中。
蘇東弘醫師提到，B肝是經血液或體液接觸傳染，日常舉動、蚊蟲叮咬都無須擔心傳染，如果因為母子垂直感染，或其他血液、體液接觸感染，則要提高警覺，及早追蹤、治療。
台灣癌症基金會執行長賴基銘就提到，響應國際肝癌防治月，希望呼籲民眾加強預防措施，像是B型肝炎疫苗接種計畫；另外，高危險族群也希望實施監測，避免肝癌發生。
高雄醫學大學肝膽胰內科主治醫師余明隆教授指出，除了B、C型肝炎帶原者外，如果有脂肪肝、家族有肝癌病史或是肝硬化的成年人，建議定期追蹤，這些高危險族群可藉助腹部超音波、電腦斷層和MRI搭配標靶型顯影劑等影像檢查，找出肝癌病灶。
此外，余明隆教授也補充，確診為晚期肝癌也不用太灰心，現在有許多的治療方式幫助患者延長生存期，標靶藥物可能帶來的手足皮膚反應，長年臨床也累積許多使用經驗，現在多能搭配藥物調整來紓緩副作用的不適。且研究發現，在使用一線接續二線口服標靶藥物的治療後，中位數存活期可高達28個月。