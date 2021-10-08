COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

尷尬！台北市牛肉麵節「拼錯字」　旅台外國人揪網址出包

▲有名旅居台灣的外國網友發現「臺北國際牛肉麵節」上的牛肉英文「Beef」竟然拼錯變成「Beff」。（圖／翻攝自推特）
▲有名旅居台灣的外國網友發現「臺北國際牛肉麵節」上的牛肉英文「Beef」竟然拼錯變成「Beff」。（圖／翻攝自推特）

編輯中心/綜合報導

2021-10-08 13:20:05｜2021-10-08 13:21:26

說到台灣的小吃，牛肉麵可以說是榜上有名，不少台灣的牛肉麵餐廳更獲得米其林必比登推薦，也是許多台灣人會樂於向國外遊客推薦的道地美味。不過日前就有一名旅居台灣的法國人發現，行之有年的「臺北國際牛肉麵節」官方網址上的牛肉英文「Beef」竟被拼成「Beff」相當尷尬，話題更掀起不少網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北市商業處輔導台北市牛肉麵交流發展協會舉辦「臺北國際牛肉麵節」，歷年來選出不少競賽獲獎店家。不乏優選店家、米其林必比登推薦、牛肉麵競賽得獎店家，更有藝人指定、星級主廚特製的獨家款，而今年為因應疫情，也特別轉以線上行銷方式推廣，架設「2021臺北市牛肉麵線上嘉年華」網站。

不過今（8）日一名旅居台灣的法籍部落客博磊（Pierre-Yves Baubry）卻發現活動開跑至今，線上嘉年華的官網網址出現了「拼錯字」的尷尬失誤，同時在推特上發文表示2021台北市牛肉麵線上嘉年華官網網址上本該是「Beef」，卻意外拼錯成了「Beff Noodle Soup」。

事實上，若輸入正確的「Beef」可以發現該網域並未被人註冊，有不少網友就幽默笑稱「還是其實是想講buff」、「2030年雙語國家尷尬了」、「阿北出事了啦」，但也有網友留言表示「不是活動本身出錯而是網址出錯就還好，畢竟很少人會去觀察網址」、「或許這是讓大家討論的行銷手段？」。（編輯：楊智傑）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
您認為陳柏惟應該被罷免嗎？

您認為陳柏惟應該被罷免嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀