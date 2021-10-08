尷尬！台北市牛肉麵節「拼錯字」 旅台外國人揪網址出包
說到台灣的小吃，牛肉麵可以說是榜上有名，不少台灣的牛肉麵餐廳更獲得米其林必比登推薦，也是許多台灣人會樂於向國外遊客推薦的道地美味。不過日前就有一名旅居台灣的法國人發現，行之有年的「臺北國際牛肉麵節」官方網址上的牛肉英文「Beef」竟被拼成「Beff」相當尷尬，話題更掀起不少網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 13:20:05｜2021-10-08 13:21:26
臺北市商業處輔導台北市牛肉麵交流發展協會舉辦「臺北國際牛肉麵節」，歷年來選出不少競賽獲獎店家。不乏優選店家、米其林必比登推薦、牛肉麵競賽得獎店家，更有藝人指定、星級主廚特製的獨家款，而今年為因應疫情，也特別轉以線上行銷方式推廣，架設「2021臺北市牛肉麵線上嘉年華」網站。
不過今（8）日一名旅居台灣的法籍部落客博磊（Pierre-Yves Baubry）卻發現活動開跑至今，線上嘉年華的官網網址出現了「拼錯字」的尷尬失誤，同時在推特上發文表示2021台北市牛肉麵線上嘉年華官網網址上本該是「Beef」，卻意外拼錯成了「Beff Noodle Soup」。
事實上，若輸入正確的「Beef」可以發現該網域並未被人註冊，有不少網友就幽默笑稱「還是其實是想講buff」、「2030年雙語國家尷尬了」、「阿北出事了啦」，但也有網友留言表示「不是活動本身出錯而是網址出錯就還好，畢竟很少人會去觀察網址」、「或許這是讓大家討論的行銷手段？」。（編輯：楊智傑）