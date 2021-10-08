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其實冰敷的目的最主要是要幫助組織降溫，促使血管收縮，使患肢腫脹不適，同時也能因血管的收縮影響到組織的血液循環，達到降低新陳代謝功能。方啟榮醫師指出，根據2019年《英國運動醫學雜誌》中提出 PEACE & LOVE愛與和平文章就將冰敷一詞給刪除，原因在於運動傷害是指急性損傷如扭傷及拉傷等或是過度使用如疲勞性傷害而導致。
肌肉傷害後別冰敷 血液循環能助組織修復
方啟榮醫師進一步說明，換句話說，當肌腱、韌帶或肌肉傷害的當下，組織的修復仰賴的事身體新陳代謝功能，得靠血液循環才能回復組織原有的彈性跟柔軟度，這時一旦冰敷可能反而因阻斷身體新陳代謝，造成後續組織纖維化、僵硬和鬆弛等問題發生。
運動傷害症狀未減緩 必要時應盡快就醫
因此，若為剛發生運動傷害且較為嚴重者，則可進行冰敷以減緩腫脹不適症狀，但經過適當加壓及固定後，這時冰敷的次數就可以逐漸減少，甚至不需再冰敷。方啟榮醫師強調，若運動傷害過後症狀持續未減緩，也應盡快尋求醫師協助，避免造成永久性傷害。
資料來源：健康醫療網 運動扭傷持續冰敷 小心使組織纖維化
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