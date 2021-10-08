華航女機師Delta基因定序出爐！與三大案無關

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指揮中心也公布國內新增12例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中新增1例死亡。
指揮中心說明，今日新增12例境外移入個案，為7例男性、5例女性，年齡介於10多歲至60多歲，其中11例分別自美國(2例，案16382、案16385)、馬來西亞(案16383)、菲律賓(案16384)、緬甸(4例，案16386、案16387、案16392、案16393)、英國(案16388)、日本(案16390)及印尼(案16391)入境、餘1例(案16389)調查中，入境日介於今(2021)年9月13日至10月6日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。
指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案14970)，為40多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史，6月24日因其他原因住院治療，6月30日因出現喉嚨痛症狀由院方安排採檢，7月2日確診，9月28日死亡。
指揮中心統計，截至目前國內累計3,551,518例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,534,092例排除)，其中16,283例確診，分別為1,648例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計845例COVID-19死亡病例，其中833例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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