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華航女機師Delta基因定序出爐！與三大案無關

▲33化學兵群官兵於台北車站執行大範圍消毒任務。(圖／軍聞社提供)
▲33化學兵群官兵於台北車站執行大範圍消毒任務。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文／台北報導

2021-10-08 14:53:31｜2021-10-08 14:55:40

華航女機師（案16377）日前確診後，指揮中心做病毒基因定序，發現感染Delta病毒，但經比對後發現，與日前國內的Delta三大案皆無關。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，女機師基因定序結果顯示，與先前屏東枋山、桃園機師，甚至是新北幼兒園群聚案皆無關。

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▲指揮中心公布女機師病毒基因定序結果。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布女機師病毒基因定序結果。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，女機師相關接觸者目前已採29人，其中28人陰性、1人檢驗中，擴大匡列採檢者中，已採176人，其中113人陰性、63人檢驗中。

▲指揮中心公布女機師接觸者採檢結果。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布女機師接觸者採檢結果。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布境外移入病毒基因定序結果。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布境外移入病毒基因定序結果。（圖／指揮中心提供）
指揮中心也公布國內新增12例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心說明，今日新增12例境外移入個案，為7例男性、5例女性，年齡介於10多歲至60多歲，其中11例分別自美國(2例，案16382、案16385)、馬來西亞(案16383)、菲律賓(案16384)、緬甸(4例，案16386、案16387、案16392、案16393)、英國(案16388)、日本(案16390)及印尼(案16391)入境、餘1例(案16389)調查中，入境日介於今(2021)年9月13日至10月6日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案14970)，為40多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史，6月24日因其他原因住院治療，6月30日因出現喉嚨痛症狀由院方安排採檢，7月2日確診，9月28日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,551,518例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,534,092例排除)，其中16,283例確診，分別為1,648例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計845例COVID-19死亡病例，其中833例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

▲10月8日全台本土確診，新增1例死亡個案。（圖/NOWnews製表）
▲10月8日全台本土確診，新增1例死亡個案。（圖/NOWnews製表）
▲10月8日全台確診分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲10月8日全台確診分佈圖。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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