桃市警長陳國進：市長當靠山，警察全力拚治安

桃園市在近期遠見雜誌有關縣市總體競爭力的調查上，獲得治安面向全國第2的佳績；警察局長陳國進表示，這要感謝鄭文燦市長特別重視治安工作且大力支持員警，「有市長當靠山，警察當然可以全力拚治安，交出亮麗成績單。」

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陳國進表示，好的治安就要有充足的警力來維護，桃園市警民比在104年時達到1:607的高峰，警力負擔為六都最重，警力增補卻無法全額補足，為關懷體恤所有員警辛勞，於103年12月起，鄭文燦市長試行發放員警勤務繁重加成薪資，並極積向中央爭取桃園市員警勤務繁重加成薪資法制化及提高支給上限額度，在培訓增補警力生力軍之前，用以提高員警選擇留任本市意願及提振士氣。

桃園市警力增補也是鄭文燦市長施政重要政策，陳國進說，有桃園市議會的支持及鄭市長的堅持，市警局向中央分三梯次大量請增警力派補近993人，讓桃園市警力增至4,953人，警民比由1:607降低至1:475，員警得以減輕負擔，全力為市民提供更優質的服務，讓桃園鄉親朋友擁有更安全宜居的優質城市。

▲桃園市鄭文燦（前排左3）關懷員警，經常和警察局長陳國進（前排左4）到基層訪視慰問。（圖／桃園市政府警察局提供）

鄭文燦出席「桃園市政府警察局桃園分局等11個機關卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮」時就表示，警察工作是非常特別、重要的職責，他們不僅是政府的支柱、人民的保母，也是國家與社會運作不可或缺的力量，警察的每一天工作都充滿價值，且盡忠職守、樂在工作，因此國人無論遇到何種困難、狀況、事件，警察都是人民第一時間所信賴的對象。

鄭文燦也說，為營造優質警察工作環境與福利，市府持續編列各項預算，支應警勤加給、勤務繁重加成、採購應勤裝備、辦理文康活動、定期實施健康檢查。桃園也將社宅保留一定比例照顧警察與消防同仁，目前除在觀音區設置第一個警察職務宿舍外，中壢區中興巷都更案也配合社會住宅方案，規劃提供80戶作為警察職務宿舍；蘆竹二號社會住宅也會提供一部分讓警察同仁使用，未來也將持續規劃，期盼桃園警察機關職務宿舍比能達到員警數的10%。

▲桃園市長鄭文燦積極改善員警辦公環境，圖為大溪分局光華派出所落成典禮。（圖／桃園市政府警察局提供）

陳國進表示，鄭文燦市長自當選桃園市升格後的首任市長，對於地方重大建設、民生經濟與居住環境特別重視，在各層面均戮力建設與執行，以「民之所欲常在我心」的精神努力讓桃園成為人口成長幅度最大的城市，在人口增長的同時，如何建構桃園市優質治安環境、維持交通順暢安全及讓桃園市民安居樂業就成為鄭市長主要施政目標。