桃市警長陳國進：市長當靠山，警察全力拚治安

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桃園市警力增補也是鄭文燦市長施政重要政策，陳國進說，有桃園市議會的支持及鄭市長的堅持，市警局向中央分三梯次大量請增警力派補近993人，讓桃園市警力增至4,953人，警民比由1:607降低至1:475，員警得以減輕負擔，全力為市民提供更優質的服務，讓桃園鄉親朋友擁有更安全宜居的優質城市。
鄭文燦出席「桃園市政府警察局桃園分局等11個機關卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮」時就表示，警察工作是非常特別、重要的職責，他們不僅是政府的支柱、人民的保母，也是國家與社會運作不可或缺的力量，警察的每一天工作都充滿價值，且盡忠職守、樂在工作，因此國人無論遇到何種困難、狀況、事件，警察都是人民第一時間所信賴的對象。
鄭文燦也說，為營造優質警察工作環境與福利，市府持續編列各項預算，支應警勤加給、勤務繁重加成、採購應勤裝備、辦理文康活動、定期實施健康檢查。桃園也將社宅保留一定比例照顧警察與消防同仁，目前除在觀音區設置第一個警察職務宿舍外，中壢區中興巷都更案也配合社會住宅方案，規劃提供80戶作為警察職務宿舍；蘆竹二號社會住宅也會提供一部分讓警察同仁使用，未來也將持續規劃，期盼桃園警察機關職務宿舍比能達到員警數的10%。
陳國進表示，鄭文燦市長自當選桃園市升格後的首任市長，對於地方重大建設、民生經濟與居住環境特別重視，在各層面均戮力建設與執行，以「民之所欲常在我心」的精神努力讓桃園成為人口成長幅度最大的城市，在人口增長的同時，如何建構桃園市優質治安環境、維持交通順暢安全及讓桃園市民安居樂業就成為鄭市長主要施政目標。
陳國進強調，市警局全體警察同仁在鄭文燦市長的支持下，不僅在各項專案成績上名列前茅，去年遠見雜誌縣市總體競爭力調查，桃園市就拿下全國第2(六都第1)的佳績，今年再度獲得全國第2，可見桃園市治安普遍獲得民眾實質的肯定與認同，未來會繼續在鄭市長的帶領下，努力讓桃園成為全國最宜居、宜業、安全、友善的幸福城市。