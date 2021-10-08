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龍龍遭抖出爆炸性內幕　前男友賀瓏IG吐2字

▲龍龍（左圖）被鄭家純及前經紀人開撕，賀瓏（右圖）首度發聲。（圖／龍龍臉書、賀瓏IG）
▲龍龍（左圖）被鄭家純及前經紀人開撕，賀瓏（右圖）首度發聲。（圖／龍龍臉書、賀瓏IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-10-08 14:15:17

脫口秀女星龍龍（林千聿），日前指控「薩泰爾」班底老K消費她和前任感情，鄭家純（雞排妹）一改原本力挺的態度，昨（7日）晚先丟出公司和龍龍解約的震撼彈，隨後和經紀人康姐聯手開直播，抖出對方說謊、自走砲、假哭等內幕，讓網路風向轉為批判龍龍。對此，前男友賀瓏今中午於IG發聲。

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▲鄭家純（右）和經紀人康姐揭發龍龍真面目。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純（右）和經紀人康姐揭發龍龍真面目。（圖／鄭家純臉書）
身為這波「龍K之亂」當事人，賀瓏稍早在IG發限時動態，轉PO一篇寫著「怎麼沒人關心賀瓏的感受？」的貼文，並在右下方寫下2字：「中肯。」後面還附上3個豎大拇指的符號。

▲賀瓏IG洩心聲。（圖／賀瓏IG）
▲賀瓏IG洩心聲。（圖／賀瓏IG）
事實上，昨晚鄭家純「屠龍」直播結束後，龍龍深夜11點45分在臉書、IG發不自殺聲明，「被切割ㄌ。但我沒有要自殺目前還活著，請大家放心，不好意思讓大家擔心捏。」附圖是她的生日蛋糕，透露許下的第三個願望是「希望喜劇圈越來越好」。

此外，龍龍被解約後，第一時間更新了臉書「關於」的頁面，將前經紀人康姐聯絡方式全數移除，僅保留個人電子郵件信箱。（編輯：楊穎軒）

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