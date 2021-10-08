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提供長者全面照顧　中榮推高齡智慧整合照顧模式　

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健康醫療網

2021-10-08 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】84歲的潘奶奶，本身有腰椎椎間盤突出的疾病，平時有疼痛問題造成行動困難。近日夜間因擔心吵醒家人而獨自如廁，一時不慎跌倒送至急診，經由醫師的問診，再透過資訊系統的檢核，發現潘奶奶的狀況可能來自於不適當用藥造成。

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銀髮健康APP　友善照顧從醫院延伸居家

一般急診部門並非專為高齡長者而設計，臺中榮總急診部林子傑主任認為在人口老化的過程中，眾多的高齡病人讓急診面臨重重挑戰，主要原因是高齡病人通常不是單一疾病，且後續出院的照顧問題也困擾許多家屬。

高齡醫學中心林時逸主任表示，高齡友善照顧必須整合多專業跨領域的醫療團隊，以「全人照護」為中心，不以「單一疾病」為侷限，因此榮總高齡醫學中心與急診部共同成立「急診長者友善照顧團隊」，也與東海大學資訊工程學系楊朝棟終身特聘教授團隊，開發「銀髮健康」APP，讓友善照護從醫院延伸到居家，落實「Cure」到「Care」的長期照顧不中斷。

高齡照顧導入智慧化服務　隨時掌握長者健康

林時逸主任指出，有賴於科技的進步，高齡友善照顧導入智慧化服務，藉由APP的遠距照護平台，讓返家長者得以持續接受照護，協助紀錄心跳血壓等數據，並記錄生活活動與提醒運動，長期追蹤身體變化，並做為健康風險預警，此外APP並能模擬監測，以隨狀況進行調整。

高齡智慧整合照顧模式　有助提高長者生活品質

受惠於APP的還有72歲的劉伯伯，劉伯伯有心血管等慢性疾病，平時活動容易疲勞，覺得喘，生活因此受到了諸多限制，也影響到了情緒，自從使用了APP的遠距照護平台，依據醫師建議進行居家復健運動，生活有了新目標，體力及心情都有所改善；劉太太也表示丈夫的改變，讓全家的生活品質都有所提升。



資料來源：健康醫療網 提供長者全面照顧　中榮推高齡智慧整合照顧模式　

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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