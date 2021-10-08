王思佳產後「發現新世界」　曝罩杯升級困擾

藝人王思佳8月順利產下與自己同星座的獅子女寶寶「小王美」，升格為人母的她，前陣子生日時，期許自己能成為強大的媽媽，笑說未來會比現在更加浮誇。今（8）日王思佳與森田、丫頭出席電商活動時，身材依舊纖細苗條，也大方表示因為自己的罩杯升級，所以直接發現「新世界」。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-08 14:53:07｜2021-10-08 15:02:53
王思佳透露因為產後漲奶，罩杯從原本的C升級到D，而距離理想體重還有「謎樣的2公斤」要減，不過網友安慰她是因為漲奶所致，她才比較放心，樂觀地說：「終於有『女明星的武器』了，可以體會雄偉的感覺，能留著就留。」不過也因此感到困擾：「必須捧著（胸部）下樓梯，我還有黏雙面膠，洗澡時翻起來洗，發現根本就是新世界。」喜歡小孩的王思佳坦言至少會生2胎，也希望孩子的年紀不要差太多，所以已經正在計畫下一胎。
去年剛升格人妻的丫頭，今天身穿高跟鞋出席，看來「孕味」尚未到來，她被問到做人進度時，激動表示：「我真的沒有懷孕，等等可以來檢查。」坦言其實很羨慕王思佳，不過與老公是預計明年才會展開產子計畫、開始不避孕，現在還是想先把手邊工作忙完。丫頭也表示自己本身沒有忌諱，所以如果有懷孕消息，就算只有懷胎一個月也會馬上告訴大家。