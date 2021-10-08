特企／「馬西搜唷！2021第五回韓國商品展」來囉

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今年台北南西店精選韓國必吃人氣小吃，包含老字號人氣名店濟州西歸浦飯捲，滿滿的餡料加上淡淡誘人的麻油香氣，經典韓味完美呈現；韓劇必備道地平民美食布帳馬車年糕/魚板，甜辣年糕搭配熱呼呼魚板湯，這樣最對味！經典韓國小點心首爾堅果糖餅，滿滿熱騰騰的餡料在嘴裡爆開，甜而不膩的滋味一定要嘗試；還有首次出現的韓國街邊小吃--Mini脆皮鯛魚燒、小豬蛋糕和烤雞蛋糕是你絕對不能錯過的，各種韓國美食一次聚集，讓你用味覺回憶起韓國旅遊的美好。
韓國廚神白種元、地獄奶奶金守美 明星推薦人氣韓食初登場！
來自韓國廚神白種元以及地獄奶奶金守美推薦，人氣韓食初次在第五回韓國商品展登場，喜愛韓式料理的你絕對不能錯過：午餐肉是一般韓國料理常見的配菜，這次展覽還有連防彈少年團都抗拒不了的白老師午餐肉，不管是放在烤盤上煎，還是放在泡菜鍋裡煮，做成炒飯，都能帶出不一樣的美味，白老師的午餐肉有別於市面常見的韓國午餐肉，100%使用韓國國產豬肉，不同的風味與口感，您一定要試試看。
白種元萬能料理炒醬 所有炒式料理一瓶解決，不管是炒飯、炒烏龍麵、炒豬肉都可以用白鍾元的萬能料理炒醬讓做菜變得簡單好上手。以精心挑選的材料製成，加入後就可以提升料理的風味，一瓶解決多種料理，跟瓶瓶罐罐說掰掰，濃醇類的醬料更添料理色彩，讓大人小孩都無法抗拒。
韓國廚神白種元系列商品 白石味噌醬推薦價580元、午餐肉200G特價220元；萬能料理炒醬一瓶420元，三瓶1000元。
地獄奶奶金守美系列商品，也推出最新調理包商品，韓國家常料理，新鮮食材冷凍包裝，只需四分鐘就能輕鬆快速上桌。地獄奶奶下廚數十載累積的心得與功力，全部都濃縮在這一包包裡。調味粉特價350元(原價420元)。
免出國！韓國濟州島產地直送溫室蜜柑、扶餘郡新鮮水蔘、栗子 韓系保養品x養生好禮
濟州島已經成為了眾多遊客眼中名副其實的「柑橘之島」。這次韓國展也推出空運直送的濟州島溫室蜜柑橘，讓你不用出國也可以享受到滿滿的濟洲風味。
濟州島的柑橘種類多達十幾種，顆顆飽滿香甜，也結合柑橘發展出許多產品，例如柑橘巧克力，柑橘系列的化妝品。這次的溫室柑橘只有在新光南西店和台中中港店展出，把握機會千萬別錯過，集結了韓國各地超人氣伴手禮，讓你現在不能出國也能買得到：安妞！與濟州相遇-濟州蜜柑溫室栽種500g推薦價399元/盒、濟州OneFood濟州島酸奶柑橘片特價420元原價450元、濟州香濟州島漢擎峰柑橘果汁推薦價150元/瓶；眾多韓系商品來到韓國展絕對要入手！
好買又好逛 宅家自煮x生鮮市集x涮嘴零食韓物推薦
台北南西店今年特蒐眾多韓物必買清單，包含膳府廚房料理小菜系列推出SEMINE廚房菜包肉泡菜醬料，只需五分鐘輕鬆完成，將洋蔥,蒜頭,魚露,泡菜醃醬等醃泡菜時需要的材料濃縮在一包裡面，原封不動的將最道地的味道送到你的面前，還有可直接食用的偷飯賊小菜包,多種口味可供挑選（含醬豬肉、鵪鶉蛋、醬牛肉….等等），膳府系列醬料中的大醬鍋專用料理醬讓你簡單就能做出韓國大醬湯的味道、豆瓣醬不用其他調味料，直接抹在煎好肉片上，包飯吃即可享受濃郁的美味。膳府大醬鍋專用料理醬系列、豆瓣醬一盒420元，三盒特價1000元。偷飯賊小菜包原價220／包，特價500／3包。
韓綜《偶然成為社長》正.白.紅同款拉麵，民眾不用邊看男神煮拉麵 邊懷念韓國的味道啦！與趙社長同款三色湯麵正麵(蔬菜)、白麵(蛤蜊牛骨)、紅麵(香菇牛骨)拉麵現貨在台灣，非油炸生拉麵低卡路里低負擔，生麵食感Q彈具有風味。讓您感受歐爸滿滿的愛！圃美多正.白.紅拉麵一袋四入299元; 四袋特價1000元。
看劇必備涮嘴零食飲品也應有盡有，Binggrae繼香蕉、草莓、哈密瓜後即引進新品香草口味，一口喝下去的味道帶有香草的香甜氣味，還有濃郁的奶香，口感跟冰淇淋超級相似，不甜清爽的口感深受民眾喜愛。如果不能來到新光三越韓國展享受的話!全省7-11便利商品店也可以買的到喔！
涮嘴零食-韓味不二海苔酥(明太魚卵)推薦價139元、Binggrae螃蟹餅乾(原味/芥末)70g/包特價65元，走過路過絕對不能錯過！
南西獨家skm pay限定每日一物 精選商品買一送一
除此之外，新光三越台北南西店於新光三越APP舉辦「線上韓國展」，獨家推出skm pay限定每日一物，每日10:00APP線上開搶，只要使用skm pay付款，即可獲得獨家優惠價，精選商品買一送一：10/7(四)限定韓味道柚香蘿蔔切片/700g推薦價350元買一送一【限量50份】、10/8(五)限定布帳馬車年糕魚板辣炒年推薦價180元/份買一送一【限量50份】、10/9(六)限定首爾堅果糖餅推薦價80元/份買一送一【限量30份】等，當日於韓國展，單卡過卡消費累計達指定金額，即可憑貴賓卡/貴賓卡銀卡/新光三越APP及同卡號銷貨明細表至贈品處兌換「指定贈品乙份」：滿500元贈Binggrae超人氣新品--香草牛奶乙瓶（限量1200組）、滿5000元贈韓國進口陶鍋+韓國進口精美餐具乙組（限量50組），好好來南西享受一場偽出國的美食饗宴，食力升級的韓國商品展就在新光三越台北南西店登場！
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「馬西搜唷！2021第五回韓國商品展」活動地點
10/7-10/24新光-台北南西店 （地址:新光三越台北南西店一館9F）
10/21-11/1新光-台中中港店 （地址：台中市西屯區台灣大道三段301號）
11/11-11/22新光-高雄左營店 (地址: 高雄市左營區高鐵路123號)
11/23-12/06新光-信義A11（地址：110台北市信義區松壽路11號）
2022/1/8-2022/1/19新光-台南西門店（地址：700台南市中西區西門路一段658號）
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