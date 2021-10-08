VICTON都韓勢直呼空虛　期待見到台灣妹

韓團VICTON成員都韓勢首次單飛，推出個人首張專輯《BLAZE》，問到與團體活動最大的不同處，他笑說：「什麼都是一個人做，感覺很空虛！」此外，都韓勢將舉辦視訊通話簽售會，期待與台灣粉絲相見歡。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-08 15:20:15
繼韓勝宇之後，都韓勢是VICTON第二位推出個人作品的成員，他表示專輯2月開始籌備，原本希望能在夏天發行，卻因製作延遲，發行日意外改到生日當天，笑說成為自己「最棒的生日禮物」，也希望粉絲們能喜歡。
習慣團體活動的都韓勢，透露獨自工作最大的不同就是「空虛」，以前可以一起練舞、錄音、拍MV等，這次什麼都要一個人，加上又是首次單獨發片，所幸其他成員聽到專輯後都給予稱讚，也要他別想太多，跟平常一樣就好，讓都韓勢獲得滿滿力量。
問到與其他人的相處，都韓勢透露最依賴勝宇、昇植兩位大哥，因為自己沒有哥哥或弟弟，感謝兩人對他的照顧與理解；至於最擔心哪位成員？都韓勢爆料秀彬最近都把泡麵當正餐，擔心對方身體健康之外，也希望他能戒掉這個壞習慣。
《DO HAN SE 1st Digital Album [BLAZE]視訊通話簽售會》預售將於10月8日晚間11點59分截止，參加辦法可至主辦單位RICHINING官方臉書查詢。