HBL／因疫情少了比賽機會　泰山、光復教練都直呼可惜

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「因為疫情比賽少，那也就只能一場一場的來調整。」廖文彬說此役一開始球員打得不在狀況內，也沒有防守態度，自己在比賽中也激勵他們打出泰山該有的球風，之後球隊打出拚勁、一度追平比數，雖然最終輸了，但算是有到預設範圍內，當然也還是有很多該檢討的地方。
「我跟他們講學長打下來的冠軍，當然是可以與有榮焉，但要該去創造的應該是屬於自己的光榮。」廖文彬談到衛冕時，這樣說道，「我們也不用好高騖遠，就是一步一步來，希望球員不要這麼有壓力。」
而關於比賽減少一事，光復教練陳定杰也很有感，「以前我們都會給球員很多比賽機會讓他們去證明他們自己，但今年只有一個盃賽，對三年級特別感到抱歉，真的有些殘忍，沒辦法讓他們去表現；而對高一來說，也少了一些成長的機會。」
今年賽季光復雖然外線大將莊朝勝已畢業，不過主控陳將双歸隊，而被寄予厚望的高二中鋒鄭名斈以及體能勁爆的陳俊生都成長了不少，陳定杰也希望三人能組成「鐵三角」，成為球隊的攻防核心。
去年有參加灌籃大賽的張俊生，彈跳能力十分優異，今天在比賽尾聲又貢獻了一次精彩的快攻灌籃。不過陳定杰透露其實前者的外線也相當準，去年大概有35%的三分命中率，不是只會打體能球。
「以學生籃球來說，一般八強球隊維持在30%左右，9-12名大概25%，資格賽球隊則是20%，這是我這幾年觀察的。所以能投到35%的球員都是很頂尖的。」陳定杰說，「今年裡面多一個鄭名斈，對俊生或將双在外線的發揮上，應該都會有所幫助。」