12星座不為人知的可愛癖好！雙子是寵物控、巨蟹收藏回憶

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牡羊座
牡羊座很喜歡居家的小擺設，那裡擺個水晶，這裡擺個公仔，這些東西看似沒什麼用處，但為自己的居家增添了不少趣味色彩。牡羊座尤其喜歡搜集各國各地的小東西，比如法國的幸運硬幣、日本的小玩偶。
金牛座
金牛座有個念舊的靈魂，特別喜歡兒時回憶，因此小時候喜歡的玩具，可能還擺在你的櫥櫃，就像個老朋友一樣。每當金牛座處於低潮，或感到孤獨時，這些連結兒時回憶的小物、照片能療癒你的心。
雙子座
雙子座是個寵物控，一養起寵物，絕對把牠寵上天。八面玲瓏的雙子座善於社交，但很多時候也會因為人性的黑暗面、現實面而感到疲憊，個性可愛單純的寵物，正能療癒你的心，讓你體會到生活的美好。
巨蟹座
巨蟹座喜歡以照相的方式收藏回憶，這些照片可能包含旅行時所見的風景、曾經吃過的驚艷美食、曾經要好的朋友，對巨蟹座來說，這些照片都屬於自己人生的一部分，非常重要，因此他們的手機相簿可能常有容量不夠的問題。
獅子座
獅子座是有藝術美感的，對於一些古董、復古海報、小道具情有獨鍾，這些東西往往跟老電影、音樂、書籍有關係，對你來說有著無可取代的獨特性，是誰有無法取代的「經典」。
處女座
處女座很注重自己的形象，對你來說，你的穿著、你的配件、你的居家裝潢，都在對別人述說著你是什麼樣的人，如果你想要的是高貴的形象，你會對於衣服的品牌、材質會有所講究，甚至到龜毛的程度。
天秤座
外表優雅氣質的天秤座，內心住著一頭慾望的野獸。有美感的天秤座，會對演員吸引人的身材感到讚賞，像在欣賞藝術品一樣，對性的好奇和渴望本來就是人類天生具有的。
天蠍座
「逃跑可恥但有用」這句話很適合天蠍座，因為天蠍座很喜歡逃避生活中不喜歡的事，小到繳帳單，大到自己的生涯選擇，因此天蠍座通常有很嚴重的拖延症。不過一但天蠍座重整心態後去面對，聰明又上進的他們是可以做得很好的。
射手座
射手座交友廣闊，人緣也佳，看起來是個社交動物的射手座，其實非常重視且珍惜自己的獨處時光。一個人去旅行，對別人來說可能很孤單，對你來說卻是美好的事，不用遷就別人、自由自在地去想去的地方，多麼自在呀！
摩羯座
摩羯座很喜歡完成一件事的爽感，在自己的 check list 打勾，對摩羯座來說是很美好的體驗，因為這代表一切計畫都在自己的掌控之中，能滿足具有控制欲的摩羯座。
水瓶座
水瓶座有調皮的一面，喜歡在別人背後惡作劇，比如在學生時代，寫一封不具名的告白性放進好友的抽屜裡，或者故意把同學的文具藏在某個地方，聰明的水瓶座知道怎麼演戲，讓自己的惡作劇不被抓到，除非自己承認。
雙魚座
雙魚座很喜歡「被照顧」的感覺，雙魚很常被認為是生活白痴，倒不是因為他們真的很笨，這些事情都學不會，而是因為這樣有更多機會「被照顧」。他們可能容易忘東忘西，需要朋友提醒，或者說自己不知道怎麼洗衣服，請另一半來幫忙。
參考資料：
1.《Yourtango》：Here Are Each Of The Zodiac Signs’ Favorite Things
2.《BuzzFeed》Your Favorite Things Will Reveal Your Zodiac Sign
文／Tien
本文出自VidaOrange生活報橘
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