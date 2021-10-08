特企／《三國 BLADE：再戰》正式開服！活動好禮大方送

我是廣告 請繼續往下閱讀
【SSR武將機率提升】
開服期間至13日，抽取SSR武將司馬懿、孫策、張飛將機率提升！喜歡蒐集武將，想要早日打造最強隊伍的玩家可要好好把握！
【七日簽到】
新用戶的七日簽到福利，每天都送相當多的資源與好禮！第七天還可以獲得SSR登庸令牌選擇券180張與大量的密術書，幫助武將快速成長。登入遊戲後的七天千萬別偷懶，超多資源讓玩家一次玩到爽！
【特殊任務給你滿滿的資源大平台】
遊戲中還有特殊任務，達成條件與獎勵各有不同。隨著玩家遊戲的成長，也可以獲得對應的資源以加快你的成長曲線！
10/7-10/16征戰三國志世界活動
任務內容為消耗傳令、戰場勝利、無雙戰場勝利、登庸商店抽取武將、主公等級提升等等，都是玩家可以慢慢在遊戲中達成的目標！
10/7-10/21三國武將成長活動
完成武將等級5級與10級。千萬別忘記培養不同隻的武將，只要多隻到達等級5級與一隻到達等級10級即可完成！
10/7-10/15累積儲值活動
課金的玩家有福了！無論你是大課中課小課甚麼課，只要達成累積儲值目標就可以獲得對應的獎勵！
《三國 BLADE：再戰》武將技能多變且經過精心設計極具特色、多種PVP戰場挑戰你的武將隊伍實力、畫面流暢且Combo連發的動作爽感十足！如此經典的三國動作手遊，由原廠誠心研發與自行經營，現在開福虛寶與活動滿滿大放送，喜歡三國手遊的玩家還不跟上一波！