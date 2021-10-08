向文協百年致敬 鄭麗君首開Podcast談「自由」
青平台基金會發出新聞稿表示，今（2021）年10月17日是台灣文化協會成立一百周年紀念，在文協百年前夕，青平台基金會董事長鄭麗君與「鏡好聽」合作開設Podcast節目《鄭麗君的思想操場：自由六講》，邀吳叡人、朱敬一、林昆穎、鍾明軒、張元植、唐綺陽等6位重量級來賓深度對談，並從「政治、經濟、藝術、性別、冒險、命運」六大命題對談「自由」的意義，以及「自由」對彼此生命的影響。
記者鄭宏斌／台北報導
2021-10-08 16:24:00
鄭麗君開設Podcast節目《鄭麗君的思想操場：自由六講》。6集節目裡的對談來賓與主題包括：與中研院台灣史研究所副研究員吳叡人對談「自由與政治」、與中研院院士朱敬一對談「自由與經濟」、與豪華朗機工共同創辦人林昆穎對談「自由與藝術」、與YouTuber「國際美人」鍾明軒對談「自由與性別」、與登山家張元植對談「自由與冒險」、與占星師「國師」唐綺陽對談「自由與命運」。
鄭麗君表示，「自由」是她年輕時就開始思考的課題，高中時期她受哲學啟蒙，渴望「做自己的自由」；大學後她參與學運、社運，追求「自我實現的自由」；參與政治、投身公共事務後，意識到更重要的是「為他人追求自由」，也就是應該支持更多人擁有自我實現的自由。
鄭麗君指出，今年適逢文協百年，本次節目以「自由」為主題，除了向文協致敬，也是從人生30年所追求的信念出發，希望看向未來，鼓勵大家一起追求自由與共好的未來。
青平台表示，《鄭麗君的思想操場：自由六講》節目除在鏡好聽網站及App可收聽外，即日起在Spotify、Apple Podcast、Google Podcast等平台上皆可收聽。介紹本節目主旨的前導節目，已於今日上架；與六位來賓對談之節目，將於10月14日起，連續六周每周四上架更新。