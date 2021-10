百位日本漫畫家簽名板台日友情開展　潘孟安謝日本贈疫苗

屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情 Always Here, Now in 屏東」日本漫畫家感謝簽名板展,邀請曾造訪屏東的日本知名插畫家山代エンナ (Enna Yamashiro) 繪製專屬插畫,今( 8 日)於屏東演武場隆重開幕,由屏東縣長潘孟安與日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次一同到祝福話語,現場更模仿台日友情主視覺勾手拍照,展現台日好交情。

▲屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情Always Here, Now in 屏東」日本漫畫家感謝簽名板展,今(8日)於屏東演武場隆重開幕。(圖/屏東縣政府提供, 2021.10.08)

日本漫畫家感謝展,現場邀請了 2 位 Cosplayer 扮演炙手可熱的日本動漫網球王子主角 - 龍馬及進擊的巨人重要角色 - 萊納,來一同響應台日友好,潘孟安在簽名板上寫下「感謝日本」表達對日本的謝意,高雄事務所長加藤英次也在簽名板上寫下感謝「日台友情 感謝屏東」的祝福話語,並邀請在場的日籍友人一同拍照留念,展現台日之間友好的情誼。

潘孟安表示,在台灣疫情緊急時刻,日本五度捐贈疫苗給台灣總數達 390 萬劑,幫助台灣對抗病毒威脅,這份雪中送炭、台日堅定的友情,一再用行動證明,足見雙方真摯情誼。

潘孟安更說,許多日本漫畫家是陪伴我們長大的童年記憶,而這些創作者也運用創意來表達台日之間的情誼,相當不容易,讓人相當感動。

潘孟安指出,此次「台日友情 Always Here, Now in 屏東」展覽選在屏東演武場意義深重,演武場為日治時期興建的武德殿,提供警察軍人訓練的劍道場,是見證屏東脈絡的歷史場域。

▲屏東縣長潘孟安與日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次一同到祝福話語,現場更模仿台日友情主視覺勾手拍照,展現台日好交情。(圖/屏東縣政府提供, 2021.10.08)