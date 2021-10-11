鐵漢柔情！陳柏惟跑市場流露感性面 遭攻擊卻向同事致歉
台灣基進立委陳柏惟無論是在質詢台上捍衛立場，或者過去在造勢場合揭發前高雄市長韓國瑜的政見漏洞時，往往給人強悍的「衝組」形象，但離開螢光幕前，陳柏惟在選區就是個喜歡小孩、愛與鄉親閒聊的大男孩。近來面臨罷免，不少支持者主動站出來力挺陳柏惟，讓他屢屢有許多情緒湧上心頭，也對因為自己遭到攻擊，而讓團隊的工作量增加感到抱歉。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-11 10:00:00
陳柏惟罷免案將在10月23日投票，近來有許多爆料與攻擊，讓這場選舉成了全國關注焦點，陳柏惟的心情也讓人格外好奇。據其幕僚透露，其實陳柏惟近來北上到立法院開會、質詢，多數時候是壓抑的，鮮少主動提及面對罷免的心情，也屢屢叮嚀工作團隊，無論外界如何，一樣要每天做好本來就該做的事情，才對得起選民的託付。
另名幕僚也說，經過連日來的風波，陳柏惟對團隊中的同事感到抱歉，因為如此讓大家的工作量增加。陳也叮嚀團隊說，希望風波就擋在自己身上，團隊就做立委團隊應該做的事，他也很感謝各界給予的聲援相挺。
另一名團隊同仁透露，10月3日地方青年志工成立「挺Q大隊」，有非常多人站出來力挺陳柏惟，有發言的民眾提及，「罷免方掛了巨幅看板來對抗，而陳柏惟不足的地方就是花太少錢擴大自己的聲量，但這種事情不要做，陳柏惟跟團隊值得堅持更有意義的事」，該民眾講到數度哽咽，當時現場氣氛感動，陳柏惟更是難掩激動。
該團隊同仁也透露，有些支持者家裡有長輩離世，陳柏惟都很掛心，有時就一個人開車跑行程，到喪家去致意，也會幫忙折元寶。現在有滿多鄉親主動在網路上面PO出與陳柏惟私下的互動，表達力挺陳柏惟外，也認證這段時間其真的花了很多時間在地方與鄉親互動、瞭解需求。
據了解，陳柏惟近來走訪選區的市場時，獲得許多鄉親的支持，更有人覺得這是不公義的罷免，畢竟陳柏惟並沒有落跑競選其他職位。親近陳柏惟的人士透露，陳是性情中人，可謂鐵漢柔情，聽到這些都很有感觸，也表示絕對會繼續努力、不會放棄。