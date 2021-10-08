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出身嘉義、56歲的他，平時在市場擺攤賣衣服，一向過著平凡日子，卻在2006年由衛生局寄來的一張「明信片」，通知去做健檢，扭轉了他的命運。何清泉是B肝帶原者，但始終對健康檢查感到抗拒，直到15歲兒子不斷堅持之下，才去看醫生，最終檢查出肝臟長了一顆2公分腫瘤，當時他才41歲，身上幾乎感受不到任何症狀，簡直晴天霹靂。
何清全回憶，抗癌3年心情很黑暗，後來因女兒捐肝才讓他遠離肝癌反覆復發的折磨，女兒的腹部上雖留了一道30公分的刀疤，但她不後悔，因為「爸爸給了她生命，她這次也要救爸爸的命。」兒子的堅持和女兒的捨身相救，讓何清全重生，現在他主動成為B肝衛教大使，宣導積極治療B肝、預防肝癌的觀念。
▲圖：何清全（左）、何清全女兒（右）
預防肝癌第一關 先搶救B肝
衛生福利部公布的最新108年國人死因統計報告，肝癌共造成7,881人死亡，其中約7成與B型肝炎有關。以此估算，國內每年超過5,000名、每天約15位B肝病友，因未妥善治療而死於肝癌。因此，搶救肝癌應先從B肝防治開始。
台灣自民國75年開始，為全球第一個全面實施新生兒B肝疫苗接種的國家，使國內B肝盛行率明顯下降，不過，也因此35歲以上的國人並沒有接種疫苗，台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，台灣目前約有180萬人感染B型病毒，有多數人不曉得自己是B肝帶原者，因此錯失治療良機，惡化為肝硬化和肝癌。
B肝何時該用藥？ 醫：越早開始治療越好！
義大醫療財團法人肝病中心醫師許耀峻表示B型肝炎病毒只要存在人體內，隨時都會危害肝臟健康。目前B型肝炎的治療主要是以抗病毒藥物壓制病毒，因無法完全治癒，因此患者需像控制高血壓一樣，規律每天用藥。
但是，國內現行健保條件嚴格，針對B肝患者給付用藥的規定為連續兩次檢查，每次檢查間隔3個月，Ｂ肝病毒量需超過20,000 IU/mL且嚴重肝纖維化（F3）。許耀峻表示，雖政府於今年3月放寬健保給付條件，加惠更多病友，但希望能繼續放寬。
許耀峻提到，門診一名個案「阿發」，今年41歲，自20幾歲發現B肝帶原後，多年來體內病毒量忽上忽下，肝功能指數屢破千，但健保藥物給付規定嚴格、經濟無力自費，日子提心吊膽，需隨時觀察皮膚是否泛黃（黃疸）精神異常疲勞，怕引發猛爆性肝炎，或確診肝癌。
B肝超容易復發 必須破除這些常見「迷思」
國立臺灣大學醫學院肝炎中心蘇東弘醫師表示，國內一份針對240位、平均病齡24.3年的B肝病友線上調查，顯示超過4成病友瞭解B肝會增加肝癌風險，但約7成5病友不知道停藥後會有復發的風險，且2成5病友在肝指數和病毒量正常後會自行停藥，讓自己暴露在惡化風險中。
B型肝炎病毒是經血液或體液接觸而傳染，因此坊間謠傳被蚊子叮咬、同床而眠、同鍋共食、上廁所、用馬桶和擁抱親吻等，都無需過度擔心。不過，如果因母子垂直傳染，或其他血液、體液接觸而感染，則要提高警覺，及早檢查和追蹤治療。
一旦確診，蘇東弘表示，B肝和Ｃ肝不同，C肝病毒可以完全根除，但Ｂ肝病毒很棘手，目前只能抑制不能完全消除，罹患肝癌和生活作息也沒有絕對的關係，重點是病毒量。因此即使身體無症狀、早睡早起、肝功能指數和胎兒蛋白數值正常，B肝病友仍需積極用藥，定期監測B肝病毒量與肝臟纖維化程度，將病毒量抑制到最低，有機會讓肝功能恢復正常。
資料來源：健康醫療網 女腹切30公分刀疤幸救癌父一命 籲大眾別小看Ｂ肝
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