特企／光輝十月清原隱藏版飲品 經典好滋味強勢回歸！
發跡自雲林的複合式手搖飲「清原」，主力產品是廣受消費者喜愛的「芋頭、芋泥、芋圓」，不過也還有不少以茶為基底的獨特飲品同樣受到追捧，其中沒有出現在正式菜單上、被譽為「經典隱藏版」的蜜戀仙草凍飲、多多綠茶、超濃厚奶茶，在限定店面推出時都廣獲好評、聲名遠播，多多綠茶在中部熱銷更是破萬杯！讓不少沒能喝到的粉絲扼腕不已、瘋狂敲碗；因此，在這個疫情趨緩解封、人們生活逐漸回歸正常的光輝十月，清原決定將這三款經典隱藏飲品擴大銷售，目前已在10/1強勢回歸，歷久彌新的懷舊好滋味絕對讓人喝了流連忘返，絕對忘不了，同時雙北地區的門市更已搶先上架最受民眾歡迎的6款冬季熱品，為即將到來的冬天進行超前部署！
隱藏版菜單中的蜜戀仙草凍飲，是清原眾飲品中的「仙草界不敗經典」，更是清涼退火聖品，在這個過了中秋仍暑氣逼人的的秋天，絕對是最佳解渴飲品；身為手搖飲料店菜單上常見品項的多多綠茶，更是能夠勾引不少人的青春回憶，喝下馬上能感受到兩種不同滋味在口中調和，絕對是酸甘甜的好夥伴；至於香濃溫醇的超濃厚奶茶，滿滿茶香與奶味令人久久難以忘懷，完全是奶茶控必點單品！
清原在全台雖有近200家店面，但這三款「隱藏版」限定飲品只在當中極少數門市販售過，在不少忠實粉絲持續不懈的敲碗之下，清原決定在這個10月份於全台門市正式販售，讓更多人能夠品嚐到這些經典飲品的絕佳好滋味，更表示：「就如同我們為了理想與夢想保有一顆童真的初心，經得起時間歲月的考驗，自始至終的努力前進。」而為了迎接也將到來的冬季，清原更是已經超前部署，讓去年寒冬時熱賣的燒仙草奶茶、黑金燒仙草、紫米紅豆湯等6款超人氣冬季熱品，都搶先於雙北門市上架，滿足不同消費者的需求。