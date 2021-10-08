砧板「頂部的洞」正確用途為何？全場霧煞煞 隱藏功能曝
砧板是廚房中必不可少的廚具之一，雖然看似不起眼，卻是料理過程中所不可或缺。就有網友詢問大家，「有人知道砧板上的洞的正確用法嗎？」引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 17:11:06
原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文，笑稱要「考考大家」，接著詢問說「有人知道砧板上的洞的正確用法嗎？」如同原PO所分享的照片，一般砧板確實經常看見在頂端會開一個長條形的洞，不過說到這洞的用途為何，網友卻是眾說紛紜。
多數網友認為是當掛孔把手用，「感覺～作掛孔使用...才是這個洞洞陪伴我們居家生活的收納初衷」、「根本不加思索，直接拿去掛」、「可以用掛鉤將清洗過的切菜板掛著晾乾或當把手取用」，另外也有網友歪樓，「打老公，不手滑」、「把醋飯塞進去，取出，放上鮭魚，就是壽司囉」、「別想太多了，想怎麼用就這麼用」。
而原PO公布的「正解」則是當初設計這個孔洞的時候，用意是讓使用者將切好的蔬菜掃入碗中，這樣就不會讓食材掉的滿桌都是。不過這答案卻遭到許多吐槽，「才怪，這個不是『正確用法』，那只是一個生活小撇步，對於廚藝比較進階的人把食物塞進那個小洞有夠麻煩」、「有人看過高登拉姆齊把食物透過那個洞塞進鍋子？」、「不用考，您的答案也不一定正確」。（編輯：倪浩軒）