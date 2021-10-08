診所6000元賣莫德納疫苗？黃珊珊：民眾兜售「殘劑轉讓」
新冠肺炎疫情在全台灣持續趨緩，疫苗也持續到貨。其中莫德納疫苗仍舊持續短缺，直到近日才即將到貨，並且能讓長者先行施打第二劑莫德納疫苗。不過此時卻傳出網路上有民眾以一劑6000元的價格，兜售莫德納疫苗，且施打地點位在萬華區的某間診所。對此台北市副市長黃珊珊在今（8）日下午的防疫記者會上表示，經查該案並非診所兜售疫苗施打，而是民眾預約到疫苗殘劑後，透過「殘劑轉讓」的方式兜售給他人。
記者丁上程／台北報導
2021-10-08 17:21:34
黃珊珊強調，公費的疫苗是不可以有營利買賣的行為，現在規定是授權醫療院所可以公告殘劑候補名單，但當事的診所似乎讓民眾有了取巧的空間。「當診所在聯絡民眾有排到殘劑疫苗時，若民眾當天不克前來施打，診所也允許民眾使用『殘劑轉讓』的方式讓他人施打。」黃珊珊說，也因此讓民眾能夠有兜售資格的空間，因此已經要求診所，只要是不克前來的民眾都取消資格，並由候補名單直接補充人選。
黃珊珊強調，經衛生局調查後，該診所並沒有違法的直接證據，因此在進行行政指導後，要求診所未來更審慎執行殘劑候補名單的制度，不要讓民眾有機會可以兜售盈利。
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