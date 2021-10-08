109年政治獻金收支出爐　民眾黨出現赤字

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民進黨部分，總收入合計為1億4538萬7994元，最大宗來源為個人捐贈收入，達1億1967萬173元，其次為營利事業捐贈收入，共有2364萬9060元。
支出部分合計達1億946萬7156元，主要用在業務費用支出達6310萬7877元，其次是人事費用的2507萬915元。支出、收入兩相折抵後，結餘為3592萬838元。
國民黨去年政治獻金收入合計1億2397萬2617元，最大宗也為個人捐贈收入，來到9183萬4328元，其次則是營利事業捐贈收入，有3084萬8000元。
支出部分主要是人事費用達4977萬990元，業務費用支出也有4113萬2850元，各類支出加總合計1億1750萬8623元。支出、收入兩相折抵後，結餘646萬3994元。
時代力量去年政治獻金收入合計為1270萬1041元，主要來自個人捐贈收入達1092萬2327元，支出總共為1095萬5169元，尚有結餘174萬5872元；台灣民眾黨收入合計2889萬139元，多數來自個人捐贈，但支出達5208萬112元，兩相折抵後，短絀2318萬9973元。
台灣基進109年度的政治獻金收入共為3270萬4694元，支出2880萬5461元，結餘389萬9233元。（編輯：林興盟）1101008