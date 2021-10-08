COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

109年政治獻金收支出爐　民眾黨出現赤字

▲監察院8日公布去年各政黨政治獻金報告，台灣民眾黨出現赤字。（圖取自維基共享資源；作者Venation，CC BY-SA 3.0）
▲監察院8日公布去年各政黨政治獻金報告，台灣民眾黨出現赤字。（圖取自維基共享資源；作者Venation，CC BY-SA 3.0）

中央社

2021-10-08 17:28:59

（中央社記者賴于榛台北8日電）監察院今天公布去年各政黨政治獻金報告，民進黨去年收入為新台幣1億4538萬7994元，支出1億946萬7156元，結餘3592萬838元；國民黨支出、收入也都破億，結餘有646萬3994元；台灣民眾黨則是出現赤字。

我是廣告 請繼續往下閱讀
監察院今天在「陽光法令主題網」公布各政黨109年度的政治獻金收支結算。

民進黨部分，總收入合計為1億4538萬7994元，最大宗來源為個人捐贈收入，達1億1967萬173元，其次為營利事業捐贈收入，共有2364萬9060元。

支出部分合計達1億946萬7156元，主要用在業務費用支出達6310萬7877元，其次是人事費用的2507萬915元。支出、收入兩相折抵後，結餘為3592萬838元。

國民黨去年政治獻金收入合計1億2397萬2617元，最大宗也為個人捐贈收入，來到9183萬4328元，其次則是營利事業捐贈收入，有3084萬8000元。

支出部分主要是人事費用達4977萬990元，業務費用支出也有4113萬2850元，各類支出加總合計1億1750萬8623元。支出、收入兩相折抵後，結餘646萬3994元。

時代力量去年政治獻金收入合計為1270萬1041元，主要來自個人捐贈收入達1092萬2327元，支出總共為1095萬5169元，尚有結餘174萬5872元；台灣民眾黨收入合計2889萬139元，多數來自個人捐贈，但支出達5208萬112元，兩相折抵後，短絀2318萬9973元。

台灣基進109年度的政治獻金收入共為3270萬4694元，支出2880萬5461元，結餘389萬9233元。（編輯：林興盟）1101008

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
您認為陳柏惟應該被罷免嗎？

您認為陳柏惟應該被罷免嗎？

繼續作答
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀