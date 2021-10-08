霞海城隍夫人生日怎麼拜？準備「這用品」包祂開心歡喜
城隍爺掌管陰陽兩界事務，審理人生前的善惡禍福，不免讓人想到嚴肅、正經的形象，而城隍夫人可就完全不同，雖然是鐵面無私城隍爺的夫人，卻專門庇佑夫妻感情如膠似漆，其中更是拿手趕小三、家庭糾紛，甚至是小孩管教等家務問題，而祭祀城隍夫人的霞海城隍廟更提供「馭夫鞋」又稱「幸福鞋」給信眾當鎮夫法寶，霞海城隍廟的城隍夫人聖誕日就在農曆九月初四，除了一般的拜拜用品外，可以多準備胭脂、水粉。
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 17:43:26｜2021-10-08 17:45:30
城隍夫人看起來是因夫而貴，但實際上是受過皇帝敕封，乃正神職位，且有正式史料之記載。比起一般女性神明未婚的形象，城隍夫人更代表著人間家庭、夫妻倫理，再加上祂與城隍爺的恩愛夫妻形象，讓信眾對於祂的馭夫之道產生崇拜。建議拜拜時，可以多準備一份神明專用的化妝品，當然現代也有許多人以真的化妝品當供品，相信都能讓城隍夫人非常開心。
城隍夫人基本沒有單獨祭祀，想要參拜的信眾可以到各地的城隍廟尋找祂，部分城隍廟會有配祀城隍夫人，例如：霞海城隍廟、苗栗城隍廟、宜蘭城隍廟等，有些廟宇的城隍夫人還會跟城隍爺一同出巡，下次若是見到了！可不要只拜城隍爺，記得祈求城隍夫人保佑感情、家庭順遂。（編輯：鍾怡婷）