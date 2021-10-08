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木曜女神現身台北時裝周　瘦身祕招竟是「避開邰智源」

▲木曜女神阿部瑪利亞現身台北時裝周，擔任壓軸走秀嘉賓。（圖／紅心字會提供）
▲木曜女神阿部瑪利亞現身台北時裝周，擔任壓軸走秀嘉賓。（圖／紅心字會提供）

記者侯家瑜/台北報導

2021-10-08 18:50:41

阿部瑪利亞因主持節目《木曜四超玩》獲得高人氣，她今（8）日化身時尚精靈，擔任Claudia Wang 台北時裝周的壓軸走秀嘉賓。事實上，阿部瑪利亞為了走秀刻意減肥，笑說自己本身就很愛吃，加上美食專家邰智源又會帶她到處吃喝玩樂，幽默表示「避開邰哥」就是她的瘦身祕招。

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▲製作人陳百祥和邰智源（右）的敲扇子互動成為效果之一。（圖／翻攝自《木曜4超玩》YouTube）
▲邰智源（右）被大讚是美食專家。（圖／《木曜4超玩》YouTube）
阿部瑪利亞透露在家吃得比較清淡，每天都會運動1個半小時左右，也順利瘦下1、2公斤，還會避免跟邰智源見面：「因為邰哥會一直問我說要不要去吃東西，要不要吃鐵板燒，我怕會禁不起美食的誘惑。」還表示與邰智源是同一間健身房，所以只要看到對方，就會二話不說直接閃人，深怕又會被帶去吃美食。

▲阿部瑪利亞透露自己每天都會運動。（圖／記者侯家瑜攝）
▲阿部瑪利亞透露自己每天都會運動。（圖／記者侯家瑜攝）
阿部瑪利亞透露由於疫情關係，已經快2年沒有回家，希望疫情可以盡快趨緩，想要趁著過年期間回家陪伴家人，也表示媽媽很愛台灣的美食，目前也正在學中文、看台劇，笑說媽媽比自己還要愛來台灣。阿部瑪利亞私下也有經營YouTube頻道，透露往後會朝開箱美妝、分享女性愛用小物等方面發展。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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