木曜女神現身台北時裝周 瘦身祕招竟是「避開邰智源」
阿部瑪利亞因主持節目《木曜四超玩》獲得高人氣，她今（8）日化身時尚精靈，擔任Claudia Wang 台北時裝周的壓軸走秀嘉賓。事實上，阿部瑪利亞為了走秀刻意減肥，笑說自己本身就很愛吃，加上美食專家邰智源又會帶她到處吃喝玩樂，幽默表示「避開邰哥」就是她的瘦身祕招。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-08 18:50:41
阿部瑪利亞透露在家吃得比較清淡，每天都會運動1個半小時左右，也順利瘦下1、2公斤，還會避免跟邰智源見面：「因為邰哥會一直問我說要不要去吃東西，要不要吃鐵板燒，我怕會禁不起美食的誘惑。」還表示與邰智源是同一間健身房，所以只要看到對方，就會二話不說直接閃人，深怕又會被帶去吃美食。
阿部瑪利亞透露由於疫情關係，已經快2年沒有回家，希望疫情可以盡快趨緩，想要趁著過年期間回家陪伴家人，也表示媽媽很愛台灣的美食，目前也正在學中文、看台劇，笑說媽媽比自己還要愛來台灣。阿部瑪利亞私下也有經營YouTube頻道，透露往後會朝開箱美妝、分享女性愛用小物等方面發展。
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